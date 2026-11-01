¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de New England Revolution vs. Inter Miami por la MLS

El New England Revolution recibe al Inter Miami este domingo 1 de noviembre en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en una vibrante jornada de la Major League Soccer dentro de la recta final de la temporada regular. Con el compromiso disputándose sobre la cancha del Gillette Stadium, la confirmación de Lionel Messi en el once titular acapara las mayores expectativas de los aficionados.
Se tiene contemplado que Lionel Messi lidere la alineación titular del conjunto de Florida para medirse al cuadro de Foxborough. El astro rosarino disputó los 90 minutos en el cruce del pasado miércoles ante el FC Cincinnati y, con la premisa de mantener el ritmo competitivo de cara a la postemporada, el cuerpo técnico lo colocará de arranque nuevamente.
Las Garzas encaran este cierre de fase regular de la MLS en un momento sinuoso tras despedirse matemáticamente de la contienda por la Supporters’ Shield, estancadas con 56 unidades tras 32 partidos jugados. La escuadra del sur de Florida arrastra una dolorosa caída 2-0 frente a los New York Red Bulls y una igualada 2-2 ante Cincinnati, por lo que su visita ante el Revolution representa la última gran ventana para arrebatarles el subliderato.
En la otra acera, New England dispone de la oportunidad idónea para amarrar el segundo escalón de la Conferencia Este con miras a los MLS Playoffs. Instalados en el subliderato con 58 puntos en 32 fechas, los dirigidos por Marko Mitrović presumen una racha de cuatro triunfos consecutivos, sabiendo que una victoria más liquidaría cualquier opción matemática de las Garzas por darles alcance.
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Asimismo, el Inter Miami requerirá la versión más letal de Messi en el último tercio del campo, especialmente con la Fiesta Grande de la MLS a la vuelta de la esquina. Pese a dominar la tabla de goleo individual con 25 anotaciones y ubicarse como el segundo máximo pasador del certamen con 12 asistencias (apenas una por detrás de Evander), “Leo” se fue en blanco en sus últimas dos presentaciones, una sequía inusual que intentará romper en territorio de Massachusetts.
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La posible alineación de New England Revolution
- Matt Turner
- Ilay Feingold
- Ethan Kohler
- Joshua Wynder
- William Sands
- Carles Gil
- Brooklyn Raines
- Jackson Yueill
- Luca Langoni
- Dor Turgeman
- Daniel Gazdag
La posible alineación de Inter Miami
- Dayne St. Clair
- Gonzalo Luján
- Casemiro
- Micael
- Sergio Reguilón
- Rodrigo De Paul
- David Ayala
- Matías Galarza
- Lionel Messi
- Luis Suárez
- Germán Berterame
En síntesis
- Lionel Messi sería titular este 1 de noviembre con Inter Miami ante New England.
- New England tiene 58 puntos, superando las 56 unidades del Inter Miami en MLS.
- Lionel Messi lidera el torneo con 25 goles y registra 12 asistencias individuales.