Alineaciones de Portland Timbers y Houston Dynamo por la MLS: formaciones probables

Portland Timbers recibe a Houston Dynamo este domingo 1 de noviembre desde las 20:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Providence Park. Portland Timbers viene de ganarle 3-2 a St. Louis City y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Houston Dynamo viene de ganarle 1-0 a Seattle Sounders y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Portland Timbers y Houston Dynamo
Portland Timbers (4-3-3): James Pantemis, Ronald Hernández, Joel Waterman, Finn Surman, Jimer Fory, Joao Ortiz, Diego Chará, Cole Bassett, Kristoffer Velde, David Pereira Da Costa, Ariel Lassister. DT: Martí Cifuentes.
Houston Dynamo (5-3-2): Jonathan Bond, Lawrence Ennali, Franco Negri, Agustín Resch, Lucas Halter, Ibrahim Aliyu, Diadié Samassékou, Artur, Agustín Bouzat, Lyle Foster, Mateusz Bogusz. DT: Ben Olsen.
La previa de Portland Timbers y Houston Dynamo: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 1 de noviembre
- Hora: 20:45 (hora de México)
- Estadio: Providence Park
- Historial: 32 cruces — Portland Timbers ganó 11, Houston Dynamo ganó 11 y empataron 10
- Último antecedente: 15/03/2026: Houston Dynamo 3-2 Portland Timbers
- Próximo partido de Portland Timbers: vs. Austin FC, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Houston Dynamo: vs. St. Louis City, domingo 8 de noviembre