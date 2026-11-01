Portland Timbers vs. Houston Dynamo en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 33 de la MLS

Portland Timbers y Houston Dynamo se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el Providence Park, por la jornada 33 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Portland Timbers recibe a Houston Dynamo este domingo 1 de noviembre desde las 20:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Providence Park.

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Portland Timbers llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Houston Dynamo tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Portland Timbers ganó 3-2 como visitante ante St. Louis City. El conjunto marcha 11° con 40 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante Charlotte FC.

Houston Dynamo viene de ganar 1-0 como visitante ante Seattle Sounders. El equipo ocupa el puesto 5 con 51 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Minnesota United.

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El historial entre Portland Timbers y Houston Dynamo

Portland Timbers y Houston Dynamo se enfrentaron 32 veces en los últimos años: 11 triunfos de Portland Timbers, 11 de Houston Dynamo y 10 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/03/2026 Houston Dynamo vs. Portland Timbers 3-2 MLS 21/09/2025 Houston Dynamo vs. Portland Timbers 1-0 MLS 30/03/2025 Portland Timbers vs. Houston Dynamo 3-1 MLS 02/06/2024 Portland Timbers vs. Houston Dynamo 2-2 MLS 17/03/2024 Houston Dynamo vs. Portland Timbers 1-0 MLS 22/10/2023 Portland Timbers vs. Houston Dynamo 1-3 MLS 21/08/2023 Houston Dynamo vs. Portland Timbers 5-0 MLS 30/06/2022 Portland Timbers vs. Houston Dynamo 2-1 MLS 16/04/2022 Houston Dynamo vs. Portland Timbers 0-0 MLS 04/09/2021 Houston Dynamo vs. Portland Timbers 0-2 MLS

Horario del partido

México: 20:45 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Fox Sports 1, Apple TV, Fubo, FOX Deportes, FOX One

Fox Sports 1, Apple TV, Fubo, FOX Deportes, FOX One Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs

Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs

LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs

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En síntesis