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Portland Timbers vs. Houston Dynamo en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 33 de la MLS

Portland Timbers y Houston Dynamo se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el Providence Park, por la jornada 33 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Timbers vs. Houston Dynamo, MLS
Timbers vs. Houston Dynamo, MLS

Portland Timbers recibe a Houston Dynamo este domingo 1 de noviembre desde las 20:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Providence Park.

Portland Timbers llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Houston Dynamo tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Portland Timbers ganó 3-2 como visitante ante St. Louis City. El conjunto marcha 11° con 40 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante Charlotte FC.

Houston Dynamo viene de ganar 1-0 como visitante ante Seattle Sounders. El equipo ocupa el puesto 5 con 51 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Minnesota United.

El historial entre Portland Timbers y Houston Dynamo

Portland Timbers y Houston Dynamo se enfrentaron 32 veces en los últimos años: 11 triunfos de Portland Timbers, 11 de Houston Dynamo y 10 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
15/03/2026Houston Dynamo vs. Portland Timbers3-2MLS
21/09/2025Houston Dynamo vs. Portland Timbers1-0MLS
30/03/2025Portland Timbers vs. Houston Dynamo3-1MLS
02/06/2024Portland Timbers vs. Houston Dynamo2-2MLS
17/03/2024Houston Dynamo vs. Portland Timbers1-0MLS
22/10/2023Portland Timbers vs. Houston Dynamo1-3MLS
21/08/2023Houston Dynamo vs. Portland Timbers5-0MLS
30/06/2022Portland Timbers vs. Houston Dynamo2-1MLS
16/04/2022Houston Dynamo vs. Portland Timbers0-0MLS
04/09/2021Houston Dynamo vs. Portland Timbers0-2MLS

Horario del partido

  • México: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Fox Sports 1, Apple TV, Fubo, FOX Deportes, FOX One
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
  • Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
  • Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
  • New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs
  • LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs

En síntesis

  • Portland Timbers y Houston Dynamo se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 33 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • Portland Timbers suma 40 puntos en el torneo.
  • Houston Dynamo suma 51 puntos en el torneo.
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