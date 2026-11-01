Nashville SC vs. New York Red Bulls: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 33 de la MLS

Nashville SC recibe a New York Red Bulls este domingo 1 de noviembre desde las 15:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Geodis Park. Nashville llega como el gran dominador de la temporada regular y quiere cerrarla de la mejor manera posible en su cancha. Enfrente va a tener a un Red Bulls que todavía pelea por asegurar su lugar en los playoffs.
Para el equipo local es una chance de reafirmar su candidatura como el mejor equipo de la fase regular, mientras que para los visitantes cada punto que quede en el camino puede complicarles el cierre de temporada.
La actualidad de ambos equipos
Nashville SC es el puntero de la MLS con 71 puntos y llega de tres partidos sin perder, aunque sin terminar de convencer en el resultado: un empate 0-0 ante Philadelphia, una victoria como visitante frente a Montreal y otro empate en Nashville ante San Jose. El equipo no pierde hace rato y eso lo sostiene arriba de la tabla, pero tampoco está mostrando contundencia en los últimos minutos.
New York Red Bulls viene de una caída dura, 3-2 como visitante ante New England Revolution, que cortó un buen momento después de haberle ganado 2-0 a Inter Miami como local. Antes de eso había perdido con Toronto en su propia cancha. Está 12° con 39 unidades, en una zona en la que necesita sumar para no quedar afuera de la pelea por los puestos de playoffs.
El historial entre Nashville SC y New York Red Bulls
El historial reciente entre ambos está muy parejo: de cinco enfrentamientos, Nashville ganó dos, Red Bulls uno y hubo dos empates, con apenas tres goles de diferencia a favor de cada lado en el total de goles convertidos. El antecedente más próximo fue en agosto, cuando Nashville se impuso 1-0 de visitante en Nueva York, pero antes de eso hubo triunfos y empates repartidos entre los dos equipos.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|19/08/2026
|New York Red Bulls vs. Nashville SC
|0-1
|MLS 2026
|15/05/2025
|Nashville SC vs. New York Red Bulls
|2-1
|MLS 2025
|02/03/2025
|New York Red Bulls vs. Nashville SC
|2-0
|MLS 2025
|15/06/2024
|New York Red Bulls vs. Nashville SC
|0-0
|2024 MLS
|25/02/2024
|Nashville SC vs. New York Red Bulls
|0-0
|2024 MLS
Horario del partido
- México: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
- Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
- New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs
- LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs
- Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs
En síntesis
- Nashville SC y New York Red Bulls se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 33 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Nashville SC suma 71 puntos en el torneo.
- New York Red Bulls suma 39 puntos en el torneo.