Una semana después del final del Mundial 2026, Gianni Infantino compartió una carta en sus redes sociales en la que se defiende de las críticas que recibió él y la FIFA durante el torneo. Tanto su persona como la organización fueron cuestionados por distintos aspectos.

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“A todos los que se perdieron nuestro hermoso juego, las emociones, los festejos, las risas, el llanto, la desilusión y la alegría. A todos los que se perdieron ver a chicos, bebés, abuelos y padres reunirse alrededor del fútbol, les digo que lamento que los partidos ya hayan terminado y que lamento que se hayan perdido toda esa alegría y ese sentido de comunidad. Lamento que hayan estado tan consumidos por el odio y la crítica que se hayan perdido todo eso“, comienza la carta del presidente de FIFA.

“A quienes están detrás de una lapicera y un papel, o detrás de una pantalla difundiendo odio y rumores falsos, quiero decirles que, mientras ustedes permanecen detrás, nosotros, en la FIFA, estamos en la primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo”, agregó Gianni Infantino.

Durante el Mundial 2026 transcurrieron varias polémicas: un árbitro de Somalía no pudo ingresar a los Estados Unidos, la Selección de Irán tuvo que concentrarse en México y tenía que salir y entrar de Estados Unidos en el mismo día, numerosos aficionados de Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil no pudieron ingresar al país vecino y la controversia por la expulsión de Folarin Balogun son algunas de ellas.

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Gianni Infantino con Donald Trump en la premiación (Getty Images)

“Mientras ustedes se esconden, nosotros recorremos las calles de Canadá, México y Estados Unidos, hablamos con los hinchas, nos relacionamos con la gente y trabajamos para garantizar la seguridad de todos. Mientras ustedes dividen, nosotros unimos. Cada ciudad estuvo colmada de hinchas llegados de todo el mundo. Mientras ellos celebraban, ustedes se ocupaban de sembrar odio. Nuestro mundo necesita amor, no odio; tolerancia, no división; celebración, no lamento“, continuó Gianni Infantino.

“Mientras ustedes difundían odio, nosotros trabajábamos incansablemente para unir a dos países enfrentados por la guerra. Irán ingresó a Estados Unidos sin incidentes ni conflictos. Cuando comenzó a jugar la selección iraní, todos los cánticos en su contra se transformaron en una sola canción. Los hinchas se convirtieron en el país, se convirtieron en el equipo y acompañaron al Team Melli. Ese es el poder del fútbol. La selección iraní obtuvo las visas para ingresar porque el fútbol es paz. No se trata de política. El fútbol es unidad, no división. El fútbol es más grande que el odio y la discriminación“, agregó el mandamás de FIFA.

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“Es comprensible que algunas decisiones adoptadas por las autoridades competentes les hayan generado disconformidad, pero les pido que consulten los registros públicos: ese tipo de decisiones son habituales en algunas de las ligas más importantes del mundo. A las lapiceras y a los papeles, a todas las pantallas, les deseo que encuentren el amor y la paz que quienes están detrás de ustedes no pudieron encontrar”, siguió escribiendo Gianni Infantino.

“Nosotros, en la FIFA, ya encontramos la nuestra y la transmitimos organizando la mejor Copa Mundial de la FIFA. Que el fútbol esté siempre por encima de cualquier forma de odio. Por último, me siento inmensamente orgulloso, como presidente de la FIFA, de haber contribuido, aunque sea en una pequeña medida, a hacer posible este espectáculo. Es una sensación extraordinaria”, finalizó el directivo en su carta.

En síntesis

Gianni Infantino defendió a la FIFA tras las críticas recibidas durante el Mundial 2026.

defendió a la FIFA tras las críticas recibidas durante el Mundial 2026. El presidente Gianni Infantino compartió una carta en redes sociales respondiendo a sus detractores.

compartió una carta en redes sociales respondiendo a sus detractores. Durante el Mundial hubo polémica por la no obtención de visas, la prohibición del ingreso de un árbitro de Somalía y la expulsión de Folarin Balogun, entre otros.