El campeonato mexicano experimentó un crecimiento de 5.06% en su cotización, superando incluso a la Premier League.

La Copa del Mundo 2026 tuvo un impacto positivo en la Liga MX. El reconocido portal Transfermarkt actualizó la valoración de las ligas más importantes luego de la cita mundialista y el campeonato mexicano sorprendió con un aumento de 5.06%.

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Futbolistas como Erik Lira o Gilberto Mora tuvieron una destacada participación en el certamen con México, mientras que otros como Brian Rodríguez o Alejandro Zendejas también sumaron minutos en sus respectivos países.

Fue tanto el aumento de la valoración de la Liga MX (pasó de 946.93 millones de euros a 994.85 millones) que solo fue superada por la Serie A de Italia. Por su parte, ligas como la Premier League de Inglaterra o LaLiga de España quedaron por debajo de la mexicana en porcentaje de aumento.

Erik Lira fue uno de los jugadores más destacados de México en el Mundial (Getty Images)

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Ranking de ligas que más se valorizaron tras el Mundial 2026

Serie A: 9.0% Liga MX: 5.0% Premier League: 4.8% Bundesliga: 3.9% MLS: 3.6% LaLiga: 2.0% Primera División de Argentina: 2.0%

Además, la Ligue 1 de Francia se mantuvo con el mismo valor (4.29 mil millones de euros), mientras que la cotización del Brasileirao y la Liga de Portugal disminuyó.

En síntesis

La Liga MX aumentó su valor un 5.06% tras el Mundial 2026.

aumentó su valor un tras el Mundial 2026. El valor de la Liga MX pasó de 946.93 a 994.85 millones de euros.

pasó de de euros. La Liga MX solo fue superada por la Serie A en porcentaje de aumento.