En uno de sus últimos años de carrera, Lionel Messi está teniendo una de sus temporadas más extraordinarias, con estadísticas verdaderamente de película. Con su última Copa del Mundo en el horizonte, el argentino se encuentra motivado y en excelente forma física y futbolística, factores que contribuyen a su magnífico presente en el Inter Miami de los Estados Unidos.

El capitán de las ‘Garzas’ lleva 42 goles y 21 asistencias en lo que va del 2025, entre club y selección nacional, habiendo participado en forma directa en ¡63 anotaciones! en poco más de diez meses. Tras haber padecido alguna lesión traicionera el año pasado, las molestias han quedado atrás hace rato y hoy transita momentos de plenitud absoluta a nivel deportivo.

Esa notable actualidad de Messi no pasa desapercibida en el extranjero, más allá de que el rosarino es noticia cada vez que juega. Y es que pese a que está en el desenlace de su trayectoria futbolística, todavía hay interesados en volver a llevarlo a Europa. En las últimas horas, se ha podido saber que hay equipos que se han contactado con Inter Miami en busca de contratarlo.

Messi, en un buen nivel con Mascherano como DT [Foto: Getty]

Esta situación surge a partir de que la Major League Soccer cuenta con el receso más extenso entre las ligas del mundo, con entre tres y cuatro meses de parate, según la temporada. Y como el argentino viene de renovar su contrato con las ‘Garzas’ hace apenas algunas semanas, hay clubes que sueñan con sumarlo a sus filas durante ese parón del torneo de Estados Unidos.

De acuerdo a la información de Fernando Czyz, periodista argentino con fuentes dentro de la AFA y Selección Argentina, tres equipos han tentado al “10”: Chelsea, Galatasaray y Benfica. Los británicos, los turcos y los portugueses se habrían contactado tanto con el entorno del futbolista como directamente con Inter Miami, para intentar sumarlo a préstamo en ese breve lapso y que los ayude a acelerar sus objetivos.

Sin embargo, aunque los tres clubes interesados han realizado las gestiones pertinentes, ya ha existido una contestación oficial de la institución: Inter Miami rechazó todas las ofertas recibidas y también otros llamados más ‘informales’ de equipos cuyos nombres no han transcendido. En Fort Lauderdale entienden que necesitan que el argentino tenga el descanso necesario para afrontar la siguiente temporada al 100% de sus condiciones, y por ello no se moverán ni un centímetro.

