Los Ángeles FC buscará meterse en el podio de la Conferencia Oeste, cuando dispute esta noche uno de sus juegos pendientes de la MLS 2025: en un BMO Stadium repleto, el conjunto angelino intentará hacerse fuerse y quedarse con los tres puntos cuando reciba a Toronto FC, uno de los equipos ‘colistas’ de esta temporada del torneo.

Los dirigidos por Steven Cherundolo acumulan ¡5 victorias consecutivas! en la campaña (4-2 ante San José, 4-1 y 4-1 ante Real Salt Lake -como local y visitante, 3-0 ante Saint Louis City y 1-0 ante Atlanta United). Además, tienen la posibilidad latente de escalar a la cima de su zona, si ganan los dos partidos postergados pendientes que le quedan: el primer paso será este miércoles.

Para afrontar este encuentro de gran importancia, LAFC no podrá contar con Heung-Min Son ni Denis Bouanga, sus dos máximas estrellas de la plantilla, que directamente no forman parte de la delegación para el partido de turno. Los desequilibrantes delanteros de los ‘Black and Gold’ no estarán ni en el banquillo de suplentes del local.

Bouanga y Son, bajas sensibles para LAFC ante Toronto.

En esta oportunidad, ambos atacantes serán baja para el enfrentamiento liguero dado que viajaron para representar a sus respectivas selecciones nacionales, de Corea del Sur y de Gabón en cada caso. Desafortunadamente, este partido queda en el medio de una jornada FIFA y eso afecta las aspiraciones deportivas de Los Ángeles FC.

Heung-Min Son tendrá un interesante desafío este viernes con el elenco surcoreano, ya que se medirá ante Brasil en un amistoso Seúl. El mismo día, Denis Bouanga jugará un encuentro de mucha mayor relevancia, dado que disputará un cotejo por Eliminatorias Africanas para el Mundial 2026 ante Gambia en Nairobi.

¿Cuándo juegan Los Ángeles FC vs. Toronto FC por la MLS 2025?

El encuentro entre los ‘Black and Gold’ y los ‘Reds’ tendrá lugar HOY miércoles 8 de octubre, en el BMO Stadium, a partir de las 20.30 horas del Centro de México (19.30 hora local), por el partido pendiente de la Major League Soccer. El compromiso se podrá sintonizar en vivo y en directo por el MLS Season Pass de Apple TV.

