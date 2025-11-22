Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS Cup

¡El héroe de LAFC! Heung-Min Son marcó un golazo en la remontada ante Vancouver Whitecaps

El surcoreano clavó una anotación espectacular al ángulo para salvar a su equipo en Canadá. Mira el video.

Por Martín Zajic

Sigue a Bolavip en Google!
Heung-Min Son, el salvador de Los Ángeles FC.
© GettyHeung-Min Son, el salvador de Los Ángeles FC.

¡Llegó para esto! Heung-Min Son se puso la capa, se vistió de héroe, y salvó a su equipo de la derrota en el tiempo regular de las semifinales de Conferencia: el surcoreano, fichaje estrella para esta temporada, anotó por duplicado para pasar ¡del 0-2 al 2-2! y que Los Ángeles FC se mantenga con vida ante Vancouver Whitecaps en el BC Place de Canadá.

Publicidad

Primero, el ex Tottenham marcó el descuento a los 15 minutos del segundo tiempo, poniéndole picante al desarrollo y metiendo de lleno a LAFC en el partido. Heung-Min Son encontró un rebote en el área y la empujó en modo goleador, más parecido a lo que podía hacer un Kane que el propio asiático, pero sirvió para levantar los ánimos de la visita.

Tras un complemento vibrante y donde los de Los Ángeles lo fueron a buscar, el coreano la clavó al ángulo de tiro libre desde un sector poco cómodo, y así convirtió el empate agónico en la última jugada del partido de MLS Cup. El atacante del conjunto angelino tomó la responsabilidad de ejecutar el balón quieto en un momento clave, y con toda la clase la mandó a guardar.

Tweet placeholder
Publicidad

Gracias a su segunda conquista en la noche de Vancouver, Heung-Min Son llevó el compromiso a la prórroga: cabe recordar que esta instancia no es como la anterior, ya que se juega a partido único y tiene que haber sí o sí un ganador, que se clasificará a la final de Conferencia de esta MLS Cup 2025. Si ese tiro libre no entraba, Los Ángeles FC hubiese quedado eliminado en los noventa minutos.

Así se jugarán los playoffs de la MLS Cup 2025: cruces, fechas, cuadro y favoritos

ver también

Así se jugarán los playoffs de la MLS Cup 2025: cruces, fechas, cuadro y favoritos

Al surcoreano lo ficharon para estos momentos y está devolviendo con creces la fortuna que LAFC apostó por él: 26 millones de dólares fue lo que costó su pase a la Major League Soccer, y en cada partido tiene la presión de demostrar y hacer valer esa confianza. Y vaya que lo está haciendo, dándolo todo para ayudar a su equipo a seguir con vida en la pelea por el título de la temporada.

¿Messi a Europa en el receso de MLS? Tres equipos ofertaron a Inter Miami para fichar al argentino

ver también

¿Messi a Europa en el receso de MLS? Tres equipos ofertaron a Inter Miami para fichar al argentino

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
¿Juega Son? Las alineaciones de Vancouver Whitecaps vs. LAFC por la MLS Cup 2025
MLS

¿Juega Son? Las alineaciones de Vancouver Whitecaps vs. LAFC por la MLS Cup 2025

¿Por qué no juegan Son y Bouanga en LAFC vs. Toronto FC por la MLS 2025?
MLS

¿Por qué no juegan Son y Bouanga en LAFC vs. Toronto FC por la MLS 2025?

¡Entró y lastimó! Heung-Min Son y un golazo para Corea en el amistoso ante México
Selección Mexicana

¡Entró y lastimó! Heung-Min Son y un golazo para Corea en el amistoso ante México

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de Fórmula 1 2025?
FÓRMULA 1

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de Fórmula 1 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo