¡Llegó para esto! Heung-Min Son se puso la capa, se vistió de héroe, y salvó a su equipo de la derrota en el tiempo regular de las semifinales de Conferencia: el surcoreano, fichaje estrella para esta temporada, anotó por duplicado para pasar ¡del 0-2 al 2-2! y que Los Ángeles FC se mantenga con vida ante Vancouver Whitecaps en el BC Place de Canadá.

Primero, el ex Tottenham marcó el descuento a los 15 minutos del segundo tiempo, poniéndole picante al desarrollo y metiendo de lleno a LAFC en el partido. Heung-Min Son encontró un rebote en el área y la empujó en modo goleador, más parecido a lo que podía hacer un Kane que el propio asiático, pero sirvió para levantar los ánimos de la visita.

Tras un complemento vibrante y donde los de Los Ángeles lo fueron a buscar, el coreano la clavó al ángulo de tiro libre desde un sector poco cómodo, y así convirtió el empate agónico en la última jugada del partido de MLS Cup. El atacante del conjunto angelino tomó la responsabilidad de ejecutar el balón quieto en un momento clave, y con toda la clase la mandó a guardar.

Gracias a su segunda conquista en la noche de Vancouver, Heung-Min Son llevó el compromiso a la prórroga: cabe recordar que esta instancia no es como la anterior, ya que se juega a partido único y tiene que haber sí o sí un ganador, que se clasificará a la final de Conferencia de esta MLS Cup 2025. Si ese tiro libre no entraba, Los Ángeles FC hubiese quedado eliminado en los noventa minutos.

Al surcoreano lo ficharon para estos momentos y está devolviendo con creces la fortuna que LAFC apostó por él: 26 millones de dólares fue lo que costó su pase a la Major League Soccer, y en cada partido tiene la presión de demostrar y hacer valer esa confianza. Y vaya que lo está haciendo, dándolo todo para ayudar a su equipo a seguir con vida en la pelea por el título de la temporada.