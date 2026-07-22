¡Vuelve la MLS 2026! Tras el parate por el desarrollo de la Copa del Mundo, este miércoles se reanudará el torneo de Primera División de los Estados Unidos, con varias novedades. Una de ellas, el desembarco de estrellas de primer nivel que han fichado por equipos norteamericanos en este libro de pases de verano y que esperan su estreno.

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Además de la expectativa por las presentaciones de Casemiro y Lewandowski en sus nuevos clubes de la MLS, uno de los focos de atención es el debut de Antoine Griezmann. La leyenda de Atlético Madrid, que llega en su plenitud futbolística y más vigente que nunca, está lista para volver a volcar su talento en los campos de juego.

En este contexto, todas las luces están puestas en el último partido del día de hoy, que protagonizarán San José Earthquakes vs. Orlando City. Antoine Griezmann es el refuerzo estrella del conjunto visitante para esta segunda mitad de la temporada. El gusto extra es que el club no ha tenido que pagar más que su salario para poder sumarlo.

Griezmann ya jugó un amistoso no-oficial [Foto: Getty]

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Ante los interrogantes que se multiplicaron en la previa de este compromiso, vale mencionar que el delantero francés realizará su estreno oficial esta noche por la MLS 2026. Antoine Griezmann forma parte de la lista de convocados de Orlando City para enfrentar a San José Earthquakes a domicilio, y está contemplado que tenga un rato de futbol.

Aunque al principio se especulaba con que ingrese desde el banco de suplentes y sea ovacionado al entrar, Rincón MLS informó que el atacante se perfila para ser titular hoy. Orlando City podría salir al terreno de juego componiendo un tridente ofensivo junto a Justin Ellis y Martín Ojeda, este último en negociaciones para irse a Toluca.

De este modo, una alineación titular de Orlando City para medirse ante San José esta noche en California, con la presencia de ‘Grizzy’, sería la siguiente: Maxime Crépeau; Griffin Dorsey, Robin Jansson, David Brekalo, Adrián Marín; Iván Angulo, Wilder Cartagena, Eduard Atuesta; Antoine Griezmann, Justin Ellis y Martín Ojeda.

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¿Cuándo y dónde ver San José Earthquakes vs. Orlando City por la MLS 2026?

El equipo de Antoine Griezmann volverá a competir en la Major League Soccer HOY miércoles 22 de julio, a partir de las 20.30 horas del Centro de México (19.30 hora local). El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Conferencia Este de la MLS, se llevará a cabo en el PayPal Park de California, con capacidad para 18 mil espectadores.

Para poder seguir el debut de Antoine Griezmann en su nuevo equipo, deberás estar suscripto al MLS Season Pass de Apple TV, realizando el pago al momento del registro. Esta plataforma será la única pantalla que transmitirá el partido de hoy entre San José Earthquakes y Orlando City, tanto en México como en los Estados Unidos.