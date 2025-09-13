Inter Miami afrontará un desafío trascendental este sábado lejos de casa, cuando choque ante el Charlotte FC en la continuidad de la 30° jornada: se trata de un duelo de animadores de la Conferencia Este de la Major League Soccer, donde el equipo que se lleve los tres puntos quedará casi con un pie adentro de los Playoffs de esta temporada.

Pese a la importancia que toma este compromiso para las ‘Garzas’, el equipo de Javier Mascherano tendrá un imprevisto negativo: Luis Suárez no podrá jugar el partido de esta tarde, no sólo siendo de la partida sino que tampoco podrá ocupar un lugar en el banco de relevos, y será una baja muy sensible para el encuentro de la fecha.

El motivo por el cual Inter Miami perderá a su centrodelantero para este cotejo liguero surge del episodio que tuvo lugar en la final de la Leagues Cup: el uruguayo debe cumplir una larga suspensión, luego de haber escupido a un auxiliar del equipo rival en aquella derrota en el juego decisivo de la competición continental de Concacaf.

El momento de la agresión de Luis Suárez [Foto: Getty]

Producto de aquella situación desafortunada contra Seattle Sounders, Luis Suárez fue castigado con seis fechas de sanción. Por lo tanto, no sólo será contra Charlotte FC que las ‘Garzas’ no podrán utilizarlo, sino también por varios encuentros más. El charrúa cometió un grave error y tendrá que pagar las consecuencias de sus actos.

Contemplando que no podrán jugar con Luis Suárez como referencia de área en ofensiva, Inter Miami comenzará el partido ante Charlotte FC con la siguiente alineación: Ustari; Fray, Avilés, Falcón, Alba; De Paul, Busquets, Bright; Segovia, Allende y Messi. La buena noticia es que el astro argentino regresa tras perderse el último juego con su Selección.

El encuentro entre Charlotte FC e Inter Miami se disputará este sábado 13 de septiembre, con sede en el Bank of America Stadium, desde las 17.30 horas CDMX, por la jornada 30 de la Conferencia Este de la Major League Soccer 2025. El compromiso se podrá seguir en el territorio mexicano únicamente por medio del MLS Season Pass de Apple TV.