¿Por qué no juega Luis Suárez en Inter Miami vs. Cincinnati por los Playoffs de la MLS?

Es domingo de acción de la buena en la MLS. Para cerrar el fin de semana, Cincinnati recibe a Inter Miami por las semifinales de la Conferencia Este en un encuentro en el que las Garzas no contarán con una de sus figuras principales, ya que se confirmó que Luis Suárez no será de la partida.

El motivo por el que no juega Luis Suárez

El Pistolero será una alternativa en la banca de sustitutos para cuando Javier Mascherano decida que es el momento ideal de hacerlo saltar al campo de juego. La medida de que Suárez no sea parte del XI inicial se argumenta solo desde lo táctico, porque el uruguayo no presenta ninguna molestia física de público conocimiento.

De esta manera, el frente ataque de Inter estará conformado por Lionel Messi, como siempre, y además por el joven Mateo Silvetti, quien a base de buenos rendimientos se ha ganado su lugar en la nómina inicialista. De cualquier manera, la opción de contar con Suárez siempre es tentadora, por lo que es más que probable que el Pistolero sume minutos en la etapa complementaria.

Inter Miami se enfrenta a una oportunidad única de consagrarse como campeón de la MLS por primera vez en su historia. Por ese motivo, las Garzas no quieren dejar ningún detalle librado al azar y el hecho de acompañar a Messi con alguien joven de 19 años como Silvetti, parece ser el plan más óptimo para conseguir el objetivo final.

