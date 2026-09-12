Alexa Grasso brilló en Noche UFC y derrotó a Manon Fiorot para acercarse al título

La oriunda de Guadalajara se lució de gran manera ante su público y desea otra vez el cinturón.

Noche UFC fue el escenario perfecto para una verdadera exhibición de jerarquía y determinación sobre el octágono. En uno de los combates más esperados de la velada, Alexa Grasso brilló con luz propia y derrotó a Manon Fiorot en una batalla electrizante, logrando un triunfo consagratorio que la deja a tiro de una nueva oportunidad para pelear por el campeonato de la división.

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El desafío no era para nada sencillo en los papeles. Enfrente estaba una rival de extrema peligrosidad como la peleadora francesa, quien registraba un récord temible de 8-1 y cuya única derrota en la compañía había sido frente a la mítica Valentina Shevchenko. Sin embargo, la tapatía llegó respaldada por el envió anímico de su brutal finalización previa ante Maycee Barber y salió a la jaula con exactamente el mismo hambre de gloria.

Desde el campanazo inicial, la mexicana impuso condiciones y presionó hacia adelante en todo momento. Por instantes dio la sensación de que Grasso encontraría otro desenlace por la vía rápida gracias a la potencia de sus combinaciones, pero la resistencia y la enorme mandíbula de Fiorot le permitieron aguantar los momentos de mayor peligro y lograr igualar el trámite de la contienda con el correr de los minutos.

What a battle!@ManonFiorot_MMA & Alexa Grasso put on one hell of a fight!



[ #NocheUFC is LIVE NOW on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/FSBiNbBwwY — UFC (@ufc) September 12, 2026

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Los 15 minutos de pura adrenalina transcurrieron, en su gran mayoría, en una intensa batalla de pie donde ambas intercambiaron metralla sin dar un solo paso atrás. El electrizante espectáculo de striking mantuvo al público al borde de sus asientos y terminó provocando una ovación de pie en las tribunas para reconocer la entrega absoluta de las dos competidoras al sonar la bocina final.

Al momento de la lectura oficial, las tarjetas de los tres jueces coincidieron de manera unánime con idénticos 29-28 en favor de la peleadora mexicana. Grasso construyó su merecida victoria dominando con claridad el primer y segundo asalto, mientras que la europea terminó llevándose el último asalto. Con este éxito resonante ante su gente, Alexa dio un golpe sobre la mesa y reafirmó sus credenciales para volver a reclamar el cinturón.

En síntesis

Alexa Grasso derrotó a Manon Fiorot por decisión unánime en Noche UFC.

derrotó a Manon Fiorot por decisión unánime en Noche UFC. Alexa Grasso se llevó la victoria tras lograr tarjetas idénticas de 29-28.

se llevó la victoria tras lograr tarjetas idénticas de 29-28. Manon Fiorot llegó al combate registrando un récord de ocho victorias y una derrota.