Así quedó el ranking de la UFC después de la victoria de Diego Lopes ante Jean Silva

El sábado 13 de septiembre se vio eclipsado por la pelea que tuvieron Canelo Álvarez y Terence Crawford, pero eso no significó que la acción de UFC se detuviera. En ese contexto, la acción del evento de Noche en homenaje al fin de semana del Día de la Independencia se desarrolló en San Antonio y regaló una brutal pelea estelar entre Diego Lopes y Jean Silva, los brasileños que aclararon muchas cosas de cara al futuro.

El combate se llevó a cabo en el peso pluma, división en la que manda el australiano Alexander Volkanovski. En el caso de Lopes y Silva, se trató de un combate que puso cara a cara el segundo y décimo de la clasificación y quien se quedó con la victoria fue el mejor ubicado, lo que significa que no habrá cambios en el ranking.

Debido a que Movsar Evloev espera su oportunidad de llegar más lejos siendo el primer ranqueado, Lopes conserva su segundo lugar y Silva seguirá dentro del top 10. Se trató de su primera derrota luego de cinco victorias de manera consecutiva, por lo que no hay motivos para que descienda en la clasificación.

De esta manera, la organización deberá decidir qué es lo que sigue en las 145 libras. Volkanovski aún no tiene pelea confirmada para defender su corona y, aunque todos quieren que sea ante Evloev, lo cierto es que la compañía se enfrenta ante un difícil dilema. ¿Habrá segunda oportunidad titular para Lopes?

Ranking completo del peso pluma de la UFC:

Alexander Volkanovski (campeón)

1. Movsar Evloev

2. Diego Lopes

3. Yair Rodríguez

4. Lerone Murphy

5. Aljamain Sterling

6. Arnold Allen

7. Brian Ortega

8. Josh Emmett

9. Youssef Zalal

10. Jean Silva

11. Patricio Pitbull

12. Steve García

13. David Onama

14. Dan Ige

15. Giga Chikadze

