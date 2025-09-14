Nadie dudada de él. De hecho, con el correr de las semanas, la confianza sobre su boxeo fue creciendo cada vez más y llegó al punto en el que se lo consideró con serias posibilidades de destronar a Canelo Álvarez de los supermedianos. Tras conseguir la victoria más importante de su carrera, muchos se preguntan qué es lo que sigue para su carrera. ¿Terence Crawford se retirará?

Para empezar, hay que recordar que Crawford ascendió dos divisiones para poder retar a Canelo. El último cinturón que había conseguido Bud era el de las 154 libras, 14 menos de las cuales registró en la balanza para enfrentar al mexicano. En ese contexto, teniendo en cuenta que ya tiene 37 años y que llegó a lo más alto de su carrera, cuesta ver otro desafío importante en el camino del norteamericano.

Las opciones de Crawford: revancha con Canelo o retiro

El hecho de que Crawford haya ganado de manera tan contundente, sin dejar espacio a las dudas, es un argumento muy fuerte para ignorar una revancha y colgar los guantes para siempre. Claro, por otro lado está el excelente nivel que presentó y lo entero que lució para dominar el deporte a gusto y placer. En ese sentido, la decisión final depende de él y lo cierto es que dejó la puerta abierta a cualquier escenario.

Luego de derrotar a Canelo, Terence se expresó sobre el cuadrilátero y manifestó: No sé, me voy a sentar con mi equipo, vamos a hablar“. Esto fue suficiente para sembrar interrogantes que se dilucidarán en el futuro. Bud no quiso confirmar nada, ni la revancha que ahora todos esperan, ni que se retira con la gloria.

Por otro lado, teniendo en cuenta que las últimas peleas de Crawford se han caracterizado en ser grandes, ante campeones y estrellas de primer nivel, se torna un tanto complicado que haya alguien capaz de generar lo que se vivió en el duelo con Canelo. Figuras en las 168 libras, pero los estándares de Bud son altos y no cualquiera los cumple. Todo por definirse.

