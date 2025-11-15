Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Islam Makhachev sobre Jack Della Maddalena

Este sábado 15 de noviembre se llevó a cabo uno de los eventos más esperados del año. El UFC 322 se desarrolló en el Madison Square Garden con impresionantes contiendas de principio a fin que sirvieron para definir cosas más que importantes, por ejemplo, el peso wélter, una de las divisiones más competitivas de la organización.

Publicidad

Publicidad

Antes que llegue el duelo estelar del día, Michael Morales se llevó uno de los momentos de la noche al noquear de manera imponente a Sean Brady. De esta manera, el ecuatoriano que había llegado a la jornada de este sábado clasificado octavo, pasó al tercer lugar del ranking y se colocó como un firme candidato a obtener una pelea por el cinturón.

Tweet placeholder

Claro, la atención principal se centró en el duelo que tuvieron Islam Makhachev y Jack Della Maddalena. El australiano expuso su corona de las 170 libras por primera vez ante el ruso que hizo su debut en dicha división. La victoria terminó quedando en manos de Islam, lo que generó que la categoría tenga un nuevo monarca y un número 1 que está de estreno.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, el futuro del peso wélter se vuelve más que interesante. Con figuras más que importantes nacientes, leyendas que se mantienen vigentes y más condimentos, la organización tiene en sus manos la posibilidad de realizar emparejamientos históricos que le permitan regalar enfrentamientos grandiosos al público.

Ranking completo del peso wélter de la UFC: