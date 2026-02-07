Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Mario Bautista sobre Vinícius Oliveira

Una nueva velada de UFC Fight Night se llevó a cabo este sábado 7 de enero. En la pelea más importante del día se midieron Mario Bautista y Vinícius Oliveira en un duelo que sirvió para definir cosas más que importantes en el peso gallo, división que se mantiene competitiva entre leyendas y nuevos nombres que irrumpen en escena.

Bautista sometió a su oponente en el segundo asalto de manera espectacular. El estadounidense confirmó el gran momento personal que atraviesa y dejó en el camino a un oponente que podría haber complicado sus aspiraciones a llegar a una oportunidad titular. En ese sentido, el triunfo fue tan categórico que terminó cumpliendo con lo que la organización esperaba sobre él.

Antes de subir al octágono, Bautista se encontraba ranqueado como noveno y Vinícius como el undécimo, por lo que, al haber salido de la jaula con la mano en alto el mejor ubicado en la división, nada cambiará en las respectivas posiciones de uno y otro en el orden de las 135 libras. Mario tiene grandes figuras por delante, por lo que debe esperar ciertos resultados o enfrentar a alguien que se encuentre por encima de él.

Quien manda en el peso gallo es Petr Yan. El ruso le quitó el cinturón a Merab Dvalishvili y se proclamó como campeón, mientras que el georgiano quedó como número 1 y más cercano contendiente al título. A su vez, el podio lo completan Umar Nurmagomedov y Sean O’Malley.

Ranking completo del peso gallo de la UFC:

Petr Yan (campeón)

1. Merab Dvalishvili

2. Umar Nurmagomedov

3. Sean O’Malley

4. Cory Sandhagen

5. Song Yadong

6. Aiemann Zahabi

7. Deiveson Figueiredo

8. Marlon Vera

9. Mario Bautista

10. David Martínez

11. Vinícius Oliveira

12. Payton Talbott

13. Rob Font

14. Kyler Phillips

15. Montel Jackson

