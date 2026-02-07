Quién pelea HOY sábado 7 de febrero de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Tras una seguidilla de dos eventos numerados en los que UFC le dio inicio de manera oficial al 2025, es momento de hacer una pequeña pausa en el calibre de veladas que la compañía le entrega a los aficionados, aunque eso no significa que los protagonistas que aparecerán en escena este sábado 7 de enero serán de menor tenor.

En la pelea más destacada del día se presentará en acción Mario Bautista. El estadounidense ha presentado un crecimiento más que sorprendente en la división del peso gallo, por lo que se ha ganado la posibilidad de ser el estelar de una velada y el tener la atención de la organización sobre su él para determinar si puede estar para cosas más grandes en el futuro.

El rival de Bautista será el brasileño Vinícius Oliveira, en lo que será un duelo entre el noveno y undécimo clasificado en la división de las 135 libras. Tras lo que fue la sorpresiva victoria de Petr Yan sobre el campeón Merab Dvalishvili, el peso gallo se encuentra en tiempos de incertidumbre y todos buscan su oportunidad de llegar a lo más de la categoría.

La cartelera que podrá ser seguida mediante Paramount+, tiene horario de inicio estipulado para las 15:00hs del Centro de México, 16:00hs en Bogotá y 18:00hs de Buenos Aires.

Las peleas más destacadas del sábado 7 de febrero en UFC: