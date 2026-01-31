Quién pelea HOY sábado 31 de enero de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

La UFC vuelve a encender a los fanáticos este sábado 31 de enero de 2025 con una velada que promete acción desde los early prelims hasta la pelea estelar. La jornada se podrá seguir en Paramount+, plataforma que transmitirá todos los combates en vivo para México y Estados Unidos (Central-CST).

El combate principal será por el peso pluma entre Alexander Volkanovski y Diego Lopes, donde el campeón buscará defender su título ante el brasileño que llega decidido a dar la sorpresa. Este duelo promete rounds intensos y mucha emoción en el octágono.

En la división de peso ligero, habrá dos combates que llaman la atención. Dan Hooker se medirá con Benoît Saint Denis, mientras que Rafael Fiziev enfrentará a Mauricio Ruffy. Ambos combates podrían definir posiciones importantes en la tabla de la categoría.

Otro duelo destacado de la noche será el de peso pesado entre Tai Tuivasa y Tallison Teixeira, donde la fuerza y potencia de ambos contendientes serán protagonistas y podrían definir el cierre de la cartelera estelar.

Antes de los combates principales, la jornada arrancará con los prelims y early prelims, donde jóvenes promesas y peleadores en ascenso buscarán demostrar su nivel. Entre ellos destacan Quillan Salkilld vs Jamie Mullarkey en peso ligero, y otros combates en las categorías de peso semipesado, medio, pluma, gallo y welter.

Cartelera completa– Sábado 31 de enero de 2025 (Horario México – Central-CST)

Transmisión: Paramount+

Cartelera Estelar – 22:30 CST

Alexander Volkanovski vs Diego Lopes – Peso pluma, Title Bout

– Peso pluma, Title Bout Dan Hooker vs Benoît Saint Denis – Peso ligero

– Peso ligero Rafael Fiziev vs Mauricio Ruffy – Peso ligero

– Peso ligero Tai Tuivasa vs Tallison Teixeira – Peso pesado

– Peso pesado Quillan Salkilld vs Jamie Mullarkey – Peso ligero

Prelims – 20:00 CST

Junior Tafa vs Billy Elekana – Peso semipesado

– Peso semipesado Cam Rowston vs Cody Brundage – Peso medio

– Peso medio Jacob Malkoun vs Torrez Finney – Peso medio

– Peso medio Jonathan Micallef vs Oban Elliott – Peso welter

Early Prelims – 16:00 CST

Kaan Ofli vs Yizha – Peso pluma

– Peso pluma SangWook Kim vs Dom Mar Fan – Peso ligero

– Peso ligero Keiichiro Nakamura vs Sebastian Szalay – Peso pluma

– Peso pluma Sulangrangbo vs Lawrence Lui – Peso gallo

