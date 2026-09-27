¿Juega Kai Havertz? Las alineaciones de Alemania vs. Grecia por la UEFA Nations League 2026-27

La UEFA Nations League 2026-27 continúa su ritmo. Este domingo, Alemania será de local de Grecia en un encuentro sumamente interesante que promete grandes emociones. A continuación, repasa las alineaciones titulares de ambos equipos que buscarán sumar de a tres unidades para acomodarse en la tabla de posiciones.

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Por el lado de Alemania, el empate ante Países Bajos terminó llegando en la parte final del encuentro. En un partido controlado, finalmente los teutones se llevaron solo una unidad, por lo que se ven en la obligación de ganar en casa para no comenzar a hacer cuentas desde temprano en la competencia de selecciones. La mala noticia es que no contarán con Kai Havertz en el ataque, quien se retiró lesionado por una molestia muscular en el primer tiempo ante los neerlandeses.

En el caso de Grecia, una contundente remontada ante Serbia como visitantes por 2-1 les permitió iniciar el sueño con el pie derecho, por lo que llegan entonados y con los ánimos por las nubes a su visita a tierras alemanas. Se espera que la base sea similar a la que derrotó a los balcánicos.

Alineación de Alemania vs. Grecia

Marc-André ter Stegen

Nathaniel Brown

Nico Schlotterbeck

Jonathan Tah

Philipp Treu

Nadiem Amiri

Felix Nmecha

Joshua Kimmich

Younes Ebnoutalib

Kevin Schade

Karim Adeyemi

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Alineación de Grecia vs. Alemania

Konstantinos Tzolakis

Kostas Tsimikas

Panagiotis Retsos

Konstantinos Mavropanos

Georgios Vagiannidis

Christos Tzolis

Christos Zafeiris

Dimitrios Kourbelis

Konstantinos Karetsas

Vangelis Pavlidis

Charalampos Kostoulas

En síntesis