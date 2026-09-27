¿Juega Kai Havertz? Las alineaciones de Alemania vs. Grecia por la UEFA Nations League 2026-27

La UEFA Nations League 2026-27 continúa su ritmo. Este domingo, Alemania será de local de Grecia en un encuentro sumamente interesante que promete grandes emociones. A continuación, repasa las alineaciones titulares de ambos equipos que buscarán sumar de a tres unidades para acomodarse en la tabla de posiciones.
Por el lado de Alemania, el empate ante Países Bajos terminó llegando en la parte final del encuentro. En un partido controlado, finalmente los teutones se llevaron solo una unidad, por lo que se ven en la obligación de ganar en casa para no comenzar a hacer cuentas desde temprano en la competencia de selecciones. La mala noticia es que no contarán con Kai Havertz en el ataque, quien se retiró lesionado por una molestia muscular en el primer tiempo ante los neerlandeses.
En el caso de Grecia, una contundente remontada ante Serbia como visitantes por 2-1 les permitió iniciar el sueño con el pie derecho, por lo que llegan entonados y con los ánimos por las nubes a su visita a tierras alemanas. Se espera que la base sea similar a la que derrotó a los balcánicos.
Alineación de Alemania vs. Grecia
- Marc-André ter Stegen
- Nathaniel Brown
- Nico Schlotterbeck
- Jonathan Tah
- Philipp Treu
- Nadiem Amiri
- Felix Nmecha
- Joshua Kimmich
- Younes Ebnoutalib
- Kevin Schade
- Karim Adeyemi
Alineación de Grecia vs. Alemania
- Konstantinos Tzolakis
- Kostas Tsimikas
- Panagiotis Retsos
- Konstantinos Mavropanos
- Georgios Vagiannidis
- Christos Tzolis
- Christos Zafeiris
- Dimitrios Kourbelis
- Konstantinos Karetsas
- Vangelis Pavlidis
- Charalampos Kostoulas
En síntesis
- Alemania y Grecia confirmaron alineaciones oficiales para su duelo en la UEFA Nations League.
- Alemania busca su primera victoria tras empatar en la jornada anterior contra Países Bajos.
- Grecia llega motivada tras vencer 2-1 como visitante a la selección de Serbia.