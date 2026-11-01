Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Tom Nolan sobre Renato Moicano

Repasa las novedades más importantes de la clasificación de una de las divisiones más importantes de la compañía.

Este sábado 31 de octubre el peso ligero de la UFC vivió grandes emociones. Tom Nolan se enfrentó a Renato Moicano con la posibilidad de escalar posiciones importantes en la clasificación de las 155 libras y cumplió con creces tras conseguir una espectacular finalización.

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En la previa del combate, Nolan aparecía como el decimocuarto clasificado en el peso ligero, mientras que Moicano aparecía en el duodécimo lugar. El australiano sorprendió al brasileño y le arrebató la posición en el ranking, por lo que una nueva estrella emerge con sueños de campeón.

El podio de las 155 libras por debajo del monarca Gaethje, lo conforman Ilia Topuria Arman Tsarukyan y Charles Oliveira. Aunque se trata de protagonistas con un largo recorrido y mucha experiencia, lo cierto es que el peso ligero continúa entregando la misma emoción de siempre, con figuras de todo tipo que se disputan un trono muy difícil de mantener.

De esta manera, el futuro del peso ligero se vuelve más que interesante. Con figuras más que importantes nacientes, leyendas que se mantienen vigentes y más condimentos, la organización tiene en sus manos la posibilidad de realizar emparejamientos históricos que le permitan regalar enfrentamientos grandiosos al público.

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Ranking completo del peso ligero de la UFC:

Justin Gaethje (campeón)

1. Ilia Topuria

2. Arman Tsarukyan

3. Charles Oliveira

4. Max Holloway

5. Paddy Pimblett

6. Benoit Saint Denis

7. Quillan Salkilld

8. Mauricio Ruffy

9. Salahdine Parnasse

10. Mateusz Gamrot

11. Rafael Fiziev

12. Dan Hooker

13. Tom Nolan

14. Renato Moicano

15. Beneil Dariush

En síntesis