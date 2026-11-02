¿Carlos Hermosillo recibió ayudas con el América?

En los últimos días, después de las declaraciones de Antonio Mohamed sobre los 10 extranjeros con los que jugó el Club América, varios programas de debate han ido analizando este tema y en esta ocasión en la misma mesa estaban Raoul Ortiz y Carlos Hermosillo, por lo que el exjugador apuntó a las supuestas “ayudas” al conjunto azulcrema.

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Durante la plática de “La última palabra” Hermosillo mencionó que al América lo ayudan más que a otros clubes de las Liga MX, por lo que su compañero lo confrontó y le preguntó si le constaba lo que estaba diciendo, por lo que el mismo exfutbolista mencionó que sí y fue ahí donde el colega lo exhibió respecto a sus propias palabras.

¿Campeonatos robados de Hermosillo?

Ortiz le habló de que salió campeón 8 veces con el América y que entonces esos resultados habrían sido por la ayuda que supuestamente habría recibido la escuadra. Fue ahí que Hermosillo dijo que antes no, pero que ahora sí estaban siendo el club al que siempre las reglas y demás cuestiones los favorecían para conseguir el resultado.

“No estoy diciendo públicamente, estoy diciendo lo que he visto en los últimos años“, fueron las palabras que mencionó después de que Ortiz lo cuestionara de esa manera. Además le agregó “cuando estabas adentro no te habías dado cuenta” y señaló un duelo que había pasado ante Pumas, donde algo así había pasado.

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Después cuestionó a sus demás compañeros que estaban en la mesa y que también habían jugado en el América, pero todos terminaron diciendo que en ninguna ocasión ayudaron al equipo por parte del arbitraje, de la Federación o de alguna otra índole, por lo que el tema de las “ayudas” ya no continuó debido a esto.

En síntesis