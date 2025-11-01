Es tendencia:
Así quedó el ranking del peso pluma tras la victoria de Steve García ante David Onama en UFC Fight Night

Repasa la actividad en la clasificación de una división que busca nuevas estrellas.

Por Lucas Lescano

La división de las 145 libras recibió novedades importantes en su ranking.
© Getty ImagesLa división de las 145 libras recibió novedades importantes en su ranking.

Aunque la pelea estelar de este sábado 1 de noviembre en UFC Fight Night entre Steve García y David Onama no era la más esperada por los aficionados a esta altura del año, lo cierto es que sirvió para definir muchas cosas de cara al futuro. En el peso pluma, estos protagonistas dejaron las cosas claras en las 145 libras que busca nuevos aspirantes el título.

El combate que enfrentó al ranqueado 12 y 13 de la categoría tenía que cumplir con las expectativas que había generado, porque se trata de nombres que necesitan lucirse para ser bien considerados por la compañía. Ambos buscan contiendas ante luchadores mejores clasificados que ellos que les permitan escalar en la clasificación, por lo que la victoria este sábado era más que importante.

En ese sentido, ambos salieron a entregar todo lo que tenían desde el primer asalto, pero el que más contundente se mostró fue García, quien consiguió un contundente nocaut en el primer asalto. De esta manera, al imponerse quien estaba más arriba en la clasificación, no habrá cambios significantes en las 145 libras.

De esta manera, los aficionados continúan expectantes a lo que sucederá en el futuro con la categoría. El campeón Alexander Volkanovski no tiene rival confirmado y muchos esperan que sea el mejor ranqueado, Movsar Evloev. Quienes completan el podio de las 145 libras son Diego Lopes y el mexicano Yair Rodríguez, figuras que también aguardan por una oportunidad titular.

Ranking completo del peso pluma de la UFC:

  • Alexander Volkanovski (campeón)
  • 1. Movsar Evloev
  • 2. Diego Lopes
  • 3. Yair Rodríguez
  • 4. Lerone Murphy
  • 5. Aljamain Sterling
  • 6. Arnold Allen
  • 7. Youssef Zalal
  • 8. Brian Ortega
  • 9. Josh Emmett
  • 10. Jean Silva
  • 11. Patricio Pitbull
  • 12. Steve García
  • 13. David Onama
  • 14. Dan Ige
  • 15. Giga Chikadze

En síntesis

  • Steve García venció a David Onama por un contundente nocaut en el primer asalto en UFC Fight Night.
  • La pelea estelar de este sábado 1 de noviembre se dio en la categoría de peso pluma (145 libras).
  • Alexander Volkanovski es el actual campeón de peso pluma; Movsar Evloev podría ser el siguiente retador.
lucas lescano
Lucas Lescano
