¿Cuánto dinero ganó Islam Makhachev por su pelea ante Jack Della Maddalena en UFC 322?

La pelea más esperada de la noche en el UFC 322 tuvo como protagonista principal a Islam Makhachev. El ruso realizó su debut en el peso wélter tras abandonar la división de los ligeros. Al ser uno de los grandes atractivos de la compañía, su presencia es recompensada de importante manera en el aspecto económico y más cuando se trata de una contienda de primer nivel, con un título en juego.

La cantidad de dinero que cobró Islam Makhachev en UFC 322

Por la pelea que tuvo este sábado 15 de noviembre ante Jack Della Maddalena, Islam Makhachev obtuvo cerca de 3 millones de dólares. Aunque la organización prefiere mantener en secreto los montos que reciben sus luchadores por subirse al octágono, lo cierto es que siempre terminan saliendo a la luz los números.

Por otro lado, UFC no escatima en salarios y más cuando se habla de peleadores del calibre de Islam. Entonces, teniendo en cuenta la negociación que se lleva adelante previamente más lo que se consigue por la venta de PPV, aquellos encargados de convocar miles de espectadores de manera presencial y a través de las pantallas, son reconocidos como tal.

Para Islam es una bolsa millonaria más. Makhachev lleva tiempo consolidado como uno de los mejores libra por libra de los últimos tiempos y sus presentaciones son siempre bien remuneradas. En ese sentido, se espera que el 2026 mantenga la misma dinámica y que el ruso pueda continuar agrandando su legado y cuenta bancaria.

