¿Cuánto dinero ganó Conor McGregor por perder su pelea vs. Max Holloway en UFC 329?

El regreso de la máxima estrella de las artes marciales mixtas paralizó Las Vegas este sábado 11 de julio y activó un movimiento financiero sin precedentes por la pelea que protagonizó Conor McGregor ante Max Holloway en UFC 329. El retorno del irlandés tras media década de ausencia absoluta aseguró un negocio redondo en las taquillas de la arena y de la estrella que decepcionó a propios y extraños.

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Los millones que recibió Conor McGregor vs. Max Holloway

Conor McGregor se consolidó una vez más como el atleta mejor pago de la industria al asegurar ingresos cercanos a los 15 millones de dólares por su combate en las 170 libras. La mayor parte de esta astronómica cifra provino de su porcentaje directo en las ventas del sistema de Pago Por Ver (PPV), un beneficio exclusivo que la compañía reservó históricamente para los generadores de taquilla más importantes del planeta.

A este millonario monto variable se le sumó una bolsa garantizada de base muy alta, la cual quedó estipulada en el acuerdo preliminar antes de que los protagonistas subieran a la balanza oficial. El peleador de Dublín también acumuló dividendos a través de las bonificaciones fijas por rendimiento que la promotora otorgó tras el cierre del espectáculo en Nevada.

Max Holloway defeats Conor McGregor by TKO in Round 1#UFC329 pic.twitter.com/52BnFWgeh2 — UFC (@ufc) July 12, 2026

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De todas maneras, la velada quedó marcada por el papelón. McGregor se lesionó a los cinco segundos de pelea y el árbitro terminó deteniendo las acciones apenas pasado el minuto de combate. En ese sentido, los aficionados terminaron abucheando de dura manera la presentación que habían esperado con tantas ansias.

En síntesis