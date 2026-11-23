El año de la familia Topuria en UFC no ha sido el mejor. Ilia sufrió, en junio, la primera derrota de su carrera de manera brutal en la Casa Blanca ante Justin Gaethje y su invicto quedó en el pasado. Este sábado, le llegó la hora de su primera caída a su hermano Aleksandre, por lo que tras cerrar una dura temporada el Matador se expresó en redes sociales con un mensaje que abarcó todos los temas.

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Lo que afirmó Topuria es que la caída de su hermano Aleksandre ante el mexicano Santiago Luna estuvo condicionada por una lesión en el hombro que sufrió el hispano-georgiano en el primer asalto. Por otro lado, expresó que esto solamente representa el inicio de una nueva época en su familia, la cual asegura que se recuperará de un duro momento deportivo.

El comunicado completo de Ilia Topuria

“Como siempre digo, la gloria y el dolor caminan de la mano.

En los primeros minutos de la pelea, mi hermano se dislocó el hombro izquierdo, cambiando completamente el curso de la pelea. Muchos se preguntaban por qué no estaba lanzando combinaciones, yendo a los derribos o manteniendo la guardia alta. La verdad es que no pudimos ver a los Aleks que todos conocemos.

A pesar de pelear con un hombro dislocado y verse obligado a abandonar su plan de juego, todavía llevó la lucha a una decisión dividida. Eso solo dice mucho sobre su corazón.

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Nada más que respeto por su oponente, pero no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si mi hermano hubiera estado al 100 %.

He pasado años en este deporte, y una cosa que he aprendido es que la gente te criticará si ganes o pierdas. Normalmente, no me podía importar menos, pero cuando se trata de mi hermano, no me quedo callado.

A aquellos que celebran las derrotas de otros: céntrate en vuestras propias vidas miserables. Tu envidia y odio revelan más sobre ti de lo que nunca lo harán sobre nosotros.

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Durante años, la gente ha intentado aprovecharse de nosotros. Y en lugar de estar agradecidos por lo que hemos hecho por ellos, algunos eligieron difundir mentiras y hablar mierda a nuestras espaldas. Si estás leyendo esto preguntándote si estoy hablando de ti, probablemente lo estoy.

Este año nos ha enseñado a ambos que incluso los guerreros más preparados pueden caer. Pero también sabemos algo que mucha gente nunca entenderá: una derrota no define a un hombre. La forma en que se levanta después de que lo hace.

Y siempre nos levantaremos.

2027, venimos por todo.”

En síntesis

Ilia Topuria reveló que su hermano Aleksandre sufrió una dislocación en el hombro izquierdo.

reveló que su hermano sufrió una dislocación en el hombro izquierdo. Aleksandre Topuria perdió por decisión dividida ante el peleador mexicano Santiago Luna este sábado.

perdió por decisión dividida ante el peleador mexicano este sábado. Ilia Topuria perdió su invicto en junio ante Justin Gaethje en la Casa Blanca.