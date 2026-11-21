Este sábado 20 de noviembre, el octágono de UFC está listo para disfrutar de una velada que promete un show imponente. Tras varias jornadas con mucho en juego en el octágono más importante del mundo, este fin de semana no será la excepción en relación a su espectacularidad.
Las protagonistas más importantes del día serán Jiri Prochazka y Navajo Stirling. El checo y el neozelandés se medirán en el peso semipesado con el fin de encontrar una nueva estrella que aspire a llegar al título el próximo año. El futuro de las 205 libras se pone en juego en Qatar.
La transmisión oficial de toda la cartelera estará disponible a través de la plataforma Paramount+. En cuanto a los horarios para no perderse ningún detalle, las acciones en el octágono arrancarán de manera oficial a las 09:00hs del Centro de México, las 10:00hs en Bogotá y las 12:00hs de Buenos Aires.
Las peleas más destacadas del sábado 21 de noviembre en UFC:
- John Mitchell vs. Shoaib Yousaf | Peso ligero
– Horario: 09:00hs del Centro de México aproximadamente
– Transmisión: Paramount+
- Alik Lorenz vs. Diyar Nurgozhay | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Shoaib Yousaf vs. John Mitchell
– Transmisión: Paramount+
- Dom Mar Fan vs. Nikolas Motta | Peso ligero
– Horario: a continuación de Diyar Nurgozhay vs. Alik Lorenz
– Transmisión: Paramount+
- Tahir Abdullayev vs. Jake Matthews | Peso welter
– Horario: a continuación de Nikolas Motta vs. Dom Mar Fan
– Transmisión: Paramount+
- Alessandro Costa vs. Amir Albazi | Peso mosca
– Horario: a continuación de Jake Matthews vs. Tahir Abdullayev
– Transmisión: Paramount+
- Tallison Teixeira vs. Shamil Gaziev | Peso pesado
– Horario: a continuación de Amir Albazi vs. Alessandro Costa
– Transmisión: Paramount+
- Santiago Luna vs. Aleksandre Topuria | Peso gallo
– Horario: a continuación de Shamil Gaziev vs. Tallison Teixeira
– Transmisión: Paramount+
- Ikram Aliskerov vs. Jared Cannonier | Peso medio
– Horario: 06:00hs del Centro de México aproximadamente
– Transmisión: Paramount+
- Asu Almabayev vs. Kyoji Horiguchi | Peso mosca
– Horario: a continuación de Jared Cannonier vs. Ikram Aliskerov
– Transmisión: Paramount+
- Brian Ortega vs. Dan Hooker | Peso ligero
– Horario: a continuación de Kyoji Horiguchi vs. Asu Almabayev
– Transmisión: Paramount+
- Kevin Vallejos vs. Aljamain Sterling | Peso pluma
– Horario: a continuación de Dan Hooker vs. Brian Ortega
– Transmisión: Paramount+
- Navajo Stirling vs. Jiří Procházka | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Aljamain Sterling vs. Kevin Vallejos
– Transmisión: Paramount+
En síntesis
- Jiří Procházka y Navajo Stirling protagonizan la pelea estelar de UFC en Qatar.
- Paramount+ transmitirá la cartelera completa desde las 09:00hs de México y 12:00hs de Buenos Aires.
- Kevin Vallejos enfrentará a Aljamain Sterling en el peso pluma durante el evento de UFC.