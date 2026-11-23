Brentford y Everton se enfrentan este lunes 23 de noviembre en el Brentford Community Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Brentford recibe a Everton este lunes 23 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Brentford viene de caer 0-2 ante Brighton y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Everton viene de ganarle 3-1 a Coventry y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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