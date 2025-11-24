Luchador de UFC confiesa: “No ganaré un título, pero joderé el camino del resto”

El pasado sábado la UFC volvió a confirmar que tiene un importante candidato al título del peso ligero. Arman Tsarukyan sometió de brutal manera a Dan Hooker en el duelo estelar del evento de Fight Night desarrollado en Qatar y, horas después de la contienda, fue el perdedor el que dejó una frase que despertó la polémica en las artes marciales mixtas.

Hooker es de esos luchadores que garantizan show, pero que no logran dar un paso al frente para competir por un cinturón. Dan es amado por los aficionados porque su presencia en el octágono es sinónimo de espectáculo, pero él mismo reconoce que no encuentra en la élite como para lograr el hito máximo.

Los polémicos dichos de Dan Hooker

En ese sentido, Hooker reflexionó y reveló lo que le dejó el duelo con Arman. Dan tiene claro que no podrá llegar a los escalones más altos del deporte, pero también está seguro de que su elección es permanecer allí, complicando los planes de todos aquellos que tengan que enfrentarlo. El neozelandés venderá muy caras sus derrotas, por lo que quienes se midan con él tienen que saber que deberán sudar y mucho para superarlo.

“Probablemente nunca seré campeón, pero me quedaré aquí a arruinarle los sueños a los que pueda. Si no puedo tenerlo, tú tampoco”, comentó Hooker. Así, el oceánico sabe que objetivo principal no es llegar a adueñarse de un cinturón que pocos tuvieron, sino más bien mantenerse en la élite e intentar realizar una carrera lo más exitosa posible.

Dan aparece en el puesto 6 del ranking del peso ligero. Si bien la derrota ante Tsarukyan detuvo sus intenciones de forma contundente, lo cierto es que Hooker se encuentra en una buena situación para continuar siendo un producto interesante para la organización y poder brindar espectáculos grandes a la par que obtienen bolsas millonarias de dinero.

