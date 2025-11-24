Es tendencia:
logotipo del encabezado
UFC

Luchador de UFC confiesa: “No ganaré un título, pero joderé el camino del resto”

Dan Hooker reflexionó acerca del camino que lleva y afirmó que buscará ser una piedra en el zapato para quien lo enfrente.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
Dan Hooker fue muy claro con sus dichos sobre las aspiraciones en su carrera.
© GETTY IMAGESDan Hooker fue muy claro con sus dichos sobre las aspiraciones en su carrera.

El pasado sábado la UFC volvió a confirmar que tiene un importante candidato al título del peso ligero. Arman Tsarukyan sometió de brutal manera a Dan Hooker en el duelo estelar del evento de Fight Night desarrollado en Qatar y, horas después de la contienda, fue el perdedor el que dejó una frase que despertó la polémica en las artes marciales mixtas.

Publicidad

Hooker es de esos luchadores que garantizan show, pero que no logran dar un paso al frente para competir por un cinturón. Dan es amado por los aficionados porque su presencia en el octágono es sinónimo de espectáculo, pero él mismo reconoce que no encuentra en la élite como para lograr el hito máximo.

Los polémicos dichos de Dan Hooker

En ese sentido, Hooker reflexionó y reveló lo que le dejó el duelo con Arman. Dan tiene claro que no podrá llegar a los escalones más altos del deporte, pero también está seguro de que su elección es permanecer allí, complicando los planes de todos aquellos que tengan que enfrentarlo. El neozelandés venderá muy caras sus derrotas, por lo que quienes se midan con él tienen que saber que deberán sudar y mucho para superarlo.

Tweet placeholder
Publicidad

Probablemente nunca seré campeón, pero me quedaré aquí a arruinarle los sueños a los que pueda. Si no puedo tenerlo, tú tampoco”, comentó Hooker. Así, el oceánico sabe que objetivo principal no es llegar a adueñarse de un cinturón que pocos tuvieron, sino más bien mantenerse en la élite e intentar realizar una carrera lo más exitosa posible.

Dan aparece en el puesto 6 del ranking del peso ligero. Si bien la derrota ante Tsarukyan detuvo sus intenciones de forma contundente, lo cierto es que Hooker se encuentra en una buena situación para continuar siendo un producto interesante para la organización y poder brindar espectáculos grandes a la par que obtienen bolsas millonarias de dinero.

En síntesis

  • El luchador Arman Tsarukyan sometió a Dan Hooker en el evento de UFC Fight Night en Qatar.
  • Dan Hooker es el perdedor de la contienda y afirmó que “probablemente nunca seré campeón”.
  • Dan Hooker se encuentra en el puesto 6 del ranking de la categoría del peso ligero de la UFC.
Publicidad
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
La estrella de la NBA que reveló que su madre le maneja las finanzas
NBA

La estrella de la NBA que reveló que su madre le maneja las finanzas

El mensaje que Curry le envió a Jordan para que lo firme en la NBA
NBA

El mensaje que Curry le envió a Jordan para que lo firme en la NBA

El problema más grave que deben solucionar Los Angeles Lakers
NBA

El problema más grave que deben solucionar Los Angeles Lakers

Uriel Antuna dispuesto a dejar Tigres UANL para estar en el Mundial 2026
Liga MX

Uriel Antuna dispuesto a dejar Tigres UANL para estar en el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo