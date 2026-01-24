Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver EN VIVO

Se viene una nueva jornada de UFC, la primera de 2026. En Las Vegas, el evento numerado 324 del mejor octágono del mundo buscará asombrar a los fanáticos que han colocado las expectativas muy altas sobre lo que sucederá en el T-Mobile Arena. Con la contienda estelar que tendrá un título en juego, el show parece garantizado.

Los encargados de darle vida a la pelea más esperada de la jornada serán Paddy Justin Gaethje y Paddy Pimblett. Los ranqueados 4 y 5 en la división del peso ligero, respectivamente, se medirán para encontrar a un nuevo campeón interino de las 155 libras, para luego retar al monarca que dejó vacante su trono de manera momentánea, Ilia Topuria.

Por otro lado, protagonistas del calibre de Sean O’Malley o Waldo Cortés-Acosta también aparecerán en acción. La mala noticia es que la organización se vio en la obligación de cancelar la pelea de Kayla Harrison y Amanda Nunes, luego de que la campeona del peso gallo tuviera que bajarse por una lesión en el cuello e impedir el regreso de la brasileña al octágono.

De esta manera, está todo preparado para un evento que tiene horario de inicio previsto para las 15:00hs del Centro de México. Toda la acción del día podrá ser seguida mediante Paramount Plus, aunque aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO para que no te pierdas de nada.

Cartelera completa de la pelea de Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett

Michael Johnson vs. Alexander Hernandez | Peso ligero

Josh Hokit vs. Denzel Freeman | Peso pesado

Adam Fugitt vs. Ty Miller | Peso wélter

Alex Perez vs. Charles Johnson | Peso mosca

Nikita Krylov vs. Modestas Bukauskas | Peso semipesado

Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev | Peso mediano

Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo | Peso gallo

Arnold Allen vs. Jean Silva | Peso pluma

Natalia Silva vs. Rose Namajunas | Peso mosca femenino

Waldo Cortés-Acosta vs. Derrick Lewis | Peso pesado

Sean O'Malley vs. Song Yadong | Peso gallo

Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett | Peso ligero

¿A qué hora empieza la cartelera de Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 15:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 22:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett según país

México: 15:00hs

Colombia – Perú: 16:00hs

Chile – Estados Unidos: 17:00hs

Argentina: 18:00hs

España: 22:00hs

¿Dónde ver la cartelera de Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett?

Toda la acción podrá ser seguida mediante Paramount Plus.

