Tras la decisión que tomó Ilia Topuria de dejar vacante el cinturón del peso ligero para darle paso a su vida personal y resolver conflictos de su intimidad que le permiten tener una concentración plena sobre lo que sucede en el octágono, la compañía optó por anunciar una pelea por el cinturón interino que dejó fuera de la fiesta a un invitado de lujo. Esta medida generó el disgusto de muchos los que esperaban Arman Tsarukyan en una contienda que le podría permitir confirmar su estatus de estrella.

Tsarukyan está “congelado” por UFC

El armenio sometió a Dan Hooker de manera contundente el pasado sábado 22 de noviembre en un evento en Qatar que vio el mundo entero. Tsarukyan regresó al octágono tras haber sido baja de la pelea titular que iba a tener con Islam Makhachev a principios de año por una inesperada lesión, y eso parece que lo colocó en una posición incómoda, en la que la organización decidió “congelarlo” como castigo.

En ese sentido, UFC decidió dejarlo de lado de cara una nueva pelea que tendrá el título en juego y anunció que el próximo 24 de enero se enfrentarán Justin Gaethje y Paddy Pimblett. En Las Vegas estará en juego el trono interino de las 155 libras, a la espera de lo que pasará en el futuro con un posible regreso de Topuria a la categoría.

Arman Tsarukyan no fue respaldado por UFC tras vencer a Dan Hooker. (GETTY IMAGES)

Si bien Gaethje es una figura que se ha ganado el reconocimiento de las artes marciales mixtas, lo cierto es que resulta innegable pensar que Tsarukyan se encuentra en una mejor posición, en la que aparece como un candidato más sólido para consolidarse en lo más alto de la división. Ahora bien, la última palabra es de la organización y dejaron en claro quienes mandan, por lo que Arman deberá seguir esperando.

A principios de año la división de los ligeros tendrá un nuevo campeón interino. En caso de que Topuria decida mantenerse en las 155 libras, entonces el Matador tendrá un rival confirmado, pero si el hispano-georgiano opta por ascender al peso wélter a medirse con Islam Makhachev, entonces el escenario quedaría despejado para que Tsarukyan pueda obtener la oportunidad que tanto desea y parece merecer.

En síntesis

Ilia Topuria dejó vacante el cinturón de peso ligero por razones personales.

dejó vacante el cinturón de peso ligero por razones personales. Justin Gaethje y Paddy Pimblett se enfrentarán el 24 de enero en Las Vegas por el título interino.

y se enfrentarán el en Las Vegas por el título interino. Arman Tsarukyan sometió a Dan Hooker el 22 de noviembre en Qatar, pero fue excluido de la pelea por el título interino.

