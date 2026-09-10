MVP removido de UFC: ¿Justificado o injusto?

Las luces de UFC exigen resultados inmediatos y MVP lo sabía. Michael Venom Page llegó al octágono más importante del mundo con la misión de continuar con el camino que había construido en PFL, compañía en la que se había destacado por su espectacularidad y sus nocauts, pero la realidad es que nada de eso pudo demostrar en las grandes ligas, por lo que fue cortado a pesar de los buenos resultados obtenidos.

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MVP no dio el espectáculo esperado en UFC

La polémica está instalada debido al estilo de MVP dentro del octágono. Se trata de un luchador que completó un total de seis peleas en las que consiguió cinco victorias y apenas una derrota, pero que no consiguió ninguna finalización y ni siquiera estuvo cerca de lograrlo.

Michael “Venom” Page was NOT given a post fight interview after his unanimous decision win over Nursulton Ruziboev #UFCParis



It was the final fight on his UFC contract and he has been publicly frustrated with the UFC pic.twitter.com/4tvEA9JiZD — YabaLeft Sport News (@yabaleftsport) September 6, 2026

En ese sentido, desde UFC optaron por esperar hasta la última pelea de su contrato al experimentado luchador de 39 años para ver si revertía la situación, pero la realidad es que su presentación del pasado sábado ante Nursulton Ruziboev volvió a generar más abucheos que ovaciones.

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En síntesis