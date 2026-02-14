¿Por qué no hay UFC HOY sábado 14 de febrero y cuándo regresan las peleas?

Este sábado 14 de febrero no habrá evento de UFC. Simplemente, la compañía no programó cartelera para este fin de semana, por lo que los fanáticos deberán esperar unos días más para volver a disfrutar de las peleas. La próxima función está prevista para el 21 de febrero.

Mientras tanto, el recuerdo más fresco es el evento del pasado 7 de febrero, que dejó varias peleas intensas y definiciones contundentes en distintas divisiones que te dejamos a continuación.

Resultados UFC – 7 de febrero

En el combate estelar del evento, Mario Bautista (17-3-0) venció a Vinicius Oliveira (23-4-0) por sumisión en el segundo asalto (4:46) , en una sólida presentación dentro del peso gallo.

(17-3-0) venció a (23-4-0) por , en una sólida presentación dentro del peso gallo. En la coestelar, Amir Albazi (17-3-0) superó por decisión unánime a Kyoji Horiguchi (36-5-0, 1 NC) en la división mosca.

(17-3-0) superó por a (36-5-0, 1 NC) en la división mosca. En peso pesado, Jailton Almeida (22-5-0) derrotó por decisión a Rizvan Kuniev (13-3-1, 1 NC). Además, Almeida también figuró en una pelea cancelada ante Ryan Spann (23-11-0), que finalmente no se llevó a cabo.

(22-5-0) derrotó por a (13-3-1, 1 NC). Además, Almeida también figuró en una pelea cancelada ante (23-11-0), que finalmente no se llevó a cabo. En peso medio, Michal Oleksiejczuk (22-9-0, 1 NC) venció por decisión a Marc-André Barriault (17-11-0, 1 NC). En gallo, Jean Matsumoto (17-2-0) derrotó por decisión a Farid Basharat (15-0-0).

(22-9-0, 1 NC) venció por decisión a (17-11-0, 1 NC). En gallo, (17-2-0) derrotó por decisión a (15-0-0). Por su parte, en semipesado, Dustin Jacoby (22-9-1) consiguió un KO/TKO en el segundo asalto (1:42) frente a Julius Walker (7-2-0).

Cartelera UFC – 21 de febrero

La acción regresará el sábado 21 de febrero con una cartelera que promete grandes enfrentamientos. En la pelea principal del peso medio, Sean Strickland (29-7-0) se medirá ante Anthony Hernandez (15-2-0, 1 NC).

(29-7-0) se medirá ante (15-2-0, 1 NC). En la coestelar de peso welter, Geoff Neal (16-7-0) enfrentará a Uros Medic (12-3-0).

(16-7-0) enfrentará a (12-3-0). Además, en peso pluma, Dan Ige (19-10-0) chocará con Melquizael Costa (25-7-0). En los pesados, Serghei Spivac (17-6-0) se medirá ante Ante Delija (26-7-0).

(19-10-0) chocará con (25-7-0). En los pesados, (17-6-0) se medirá ante (26-7-0). La cartelera también incluye los combates entre Jacobe Smith (11-0-0) y Ko Seok-hyeon (13-2-0), además del cruce en peso medio entre Zachary Reese (10-2-0, 1 NC) y Michel Pereira (31-14-0, 2 NC).

