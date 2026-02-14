Quién pelea HOY sábado 14 de febrero de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Como suele ocurrir cada sábado, los aficionados a las artes marciales mixtas esperan conocer quiénes serán los protagonistas encargados de brindar el espectáculo que atrae la atención del mundo. No obstante, en esta oportunidad llega una noticia poco alentadora, ya que este sábado 14 de febrero no habrá actividad alguna.

¿Por qué no hay UFC este sábado 14 de febrero?

Debido a cuestiones organizativas y decisiones internas de la empresa, este 14 de febrero no se realizará ningún evento de la UFC en todo el mundo. Tras el último show celebrado el día 7, la compañía optó por tener una semana sin acción antes de regresar al ritmo habitual en el que suele presentar una velada por sábado.

La actividad regresará el sábado 21 de febrero en Las Vegas, ciudad que albergará una velada con varias de las figuras más relevantes de la organización. En el combate estelar de la noche, Sean Strickland y Anthony Hernández se medirán en el peso mediano con la intención de alcanzar una oportunidad titular en el futuro.

A su vez, la compañía se está preparando para el gran evento que tiene preparado para este sábado 28 del segundo mes del año en el que las peleas aterrizarán en Ciudad de México. Brandon Moreno será el protagonista más importante del día en una jornada plagada de luchadores local y la presencia destacada de Marlon Chito Vera.

En síntesis