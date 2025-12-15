En el Nemesio Díez se disputó una final emocionante que quedará en la historia moderna de la Liga MX. Pese al gol inicial de Tigres, Toluca pudo remontar e igualar la serie hasta que logró convertirse el bicampeón del futbol mexicano tras vencer a los Felinos en los penales.

Tigres estuvo muy cerca de obtener su novena estrella después de dos años y medio de su último título. Pero el equipo que volvió a celebrar fue Toluca. Unas horas después de lo sucedido en el Nemesio Díez, Fernando Gorriarán, uno de los referentes del club auriazul, envió un mensaje a través de sus redes sociales.

La publicación de Fernando Gorriarán

“Hola, Incomparables: es difícil encontrar las palabras correctas para describir el dolor que siento. Pero lo que sí quiero decirles es GRACIAS, por el amor que nos dieron y por estar siempre, en todo momento, por y para nosotros“, comenzó diciendo Fernando Gorriarán.

“Fue un torneo lleno de emociones, donde encontramos cuál es el camino para conseguir cosas importantes. Y con eso me quiero quedar: con el aprendizaje y con la gran unión que demostró tener la familia de Tigres“, agregó el centrocampista uruguayo.

El mensaje de Fernando Gorriarán (nandogorriaran94)

Por último, Fernando Gorriarán dijo que van a seguir intentando ganar con Tigres la novena estrella: “No tengo palabras para explicar todo lo que siento hoy, pero sí tengo la certeza de algo: lo voy a volver a intentar las veces que sea necesario hasta traer la 9na a casa. Nuevamente, gracias, Incomparables, por el torneo que nos regalaron”.

Fernando Gorriarán llegó a Tigres en enero de 2025 y en su primer torneo fue campeón, en ese momento de la mano de Robert Dante Siboldi. Si bien el contrato del uruguayo finaliza por ahora en diciembre de 2026, todo indica que el referente del equipo renovará su vínculo.

Después de ser campeón en el Clausura 2023, Tigres perdió las últimas dos finales que disputó en el Apertura 2023 con América y la de este domingo frente a Toluca. No obstante, por el plantel que tienen los Felinos, seguramente sean uno de los candidatos en el Clausura 2026.

