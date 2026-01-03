¿Por qué no hay velada de UFC este sábado 3 de enero?

A lo largo del calendario de la UFC, los sábados suelen marcar el pulso de la acción con la presencia de sus principales figuras. No obstante, en esta ocasión, este día 3 del primer mes del año, los seguidores deberán conformarse con la espera, ya que no habrá artes marciales mixtas de primer nivel: la jaula más peligrosa del planeta permanecerá cerrada. A continuación, te contamos las razones detrás de esta decisión que generó decepción entre los aficionados a las MMA.

Por qué no habrá UFC este sábado 3 de enero

Por una determinación meramente organizativa y adoptada por la propia empresa, este sábado 3 de enero no se llevará a cabo ningún evento de la UFC en el mundo. Luego del último espectáculo celebrado el pasado día 13 de diciembre, la compañía decidió dar por finalizada la temporada. Esta elección responde a la estrategia con la que la organización distribuye sus eventos a lo largo del calendario. En ese marco, la actividad volverá a su curso habitual el próximo sábado 24 de enero.

En esa velada, UFC 324 tendrá como plato fuerte el atractivo enfrentamiento del peso ligero entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett. El evento se celebrará en Las Vegas y presentará el duelo estelar entre el cuarto y el quinto clasificado del ranking de la división, respectivamente. Este combate será determinante de cara al futuro de la categoría, ya que estará en juego el cinturón interino de las 155 libras, mientras se aguarda el regreso de Ilia Topuria, quien dejó su título vacante de manera temporal.

Además, la cartelera programada incluirá la disputa del campeonato del peso gallo femenino, actualmente en poder de Kayla Harrison. La campeona pondrá su corona en juego ante la legendaria Amanda Nunes, en un choque que promete ser histórico, ya que pocos imaginaban un regreso de la brasileña para enfrentarse a una de las monarcas más dominantes del momento.

