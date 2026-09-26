¿Por qué no juega Emiliano Gómez?

El delantero de Tigres no será considerado por el equipo para el partidos ante su exclub.

En la Jornada 10 uno de los duelos más interesantes para poder ver lo que tiene para ofrecer en la delantera Emiliano Gómez, era precisamente este partido entre Tigres y Puebla, ya que es el equipo con el que logró su mejor nivel. Sin embargo, se dio a conocer hace unos minutos antes del partido, que no será considerado para este juego.

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De acuerdo con la información de Edgar Martínez de AS México dio a conocer una lista de los jugadores que están inhabilitados para el partido de esta noche ante Puebla, por lo que el nombre de Gómez aparece entre ellos, junto con Jesús Angulo, Marco Farfán, Marcelo Flores, Osvaldo Rodríguez, Jesús Garza y Rómulo Zwarg.

¿Emiliano Gómez fuera ante Puebla?

La única explicación para la ausencia del jugador contra su exequipo, es por “precaución”, pero no ha revelado que tenga algún tema de molestia muscular. Ante ello, San Cadilla del Norte apunta en sus redes sociales que esto se debe a que hay una cláusula, donde el delantero no puede estar presente ante Puebla como rival.

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Hasta el momento se desconoce esta aseveración de manera oficial, pero en algunas situaciones sí hay equipos que para poder cerrar los acuerdos recurren a este tipo de peticiones, algo que en esta ocasión podría sonar de cierta manera lógico porque no hay algún anuncio de molestia física.

En síntesis