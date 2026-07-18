El goleador del equipo choricero no aparece en la formación de la visita y aquí te contamos qué ocurrió.

Después de la frustración que representó no haber podido lograr el tricampeonato, Toluca enciende una nueva ilusión de volver a gritar campeón del futbol mexicano. Su primera parada en este nuevo sendero hacia la gloria será en Guadalajara para visitar a Chivas, uno de los rivales más complejos que tendrá esta temporada.

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A pocos minutos del comienzo del juego en el Estadio Akron, se confirmaron las alineaciones de los equipos y el conjunto escarlata presenta una sorpresa inesperada en la suya. Paulinho no aparece en la escuadra titular que estará desde el arranque ante el equipo de Gabriel Milito. Hay once confirmado sin el atacante portugués.

La ausencia del artillero del cuadro choricero sorprendió a aficionados propios y ajenos, por la importancia que tiene para la ofensiva del conjunto de Antonio Mohamed. El centrodelantero se perderá el partido por una sobrecarga muscular, según adelantaron desde Toluca. Para Chivas, una buena noticia no preocuparse del ‘9’.

Paulinho observará el juego desde fuera [Foto: Getty]

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De este modo, como la directiva aún no pudo fichar un reemplazo y además Franco Rossi salió del club, Jorge Díaz Price jugará de ‘falso nueve’ como punta en el área rival. El resto del ataque estará compuesto por Alexis Vega, Jesús Angulo y Nicolás Castro, que irán intercambiando sus posiciones en la delantera escarlata.

Esta problemática que tuvo el atacante luso no es algo nuevo: Paulinho tuvo que hacer frente varias veces a molestias físicas el semestre pasado, que le impidieron dar su mejor versión. Por ello, el cuerpo técnico le dará su espacio y tiempo para que mejore su forma y pueda volver en las condiciones más óptimas posibles al equipo.

Con la baja de Paulinho, la alineación de Toluca para enfrentar a Chivas en el Estadio Akron formará de la siguiente manera: García; Simón, Pereira, López, Gallardo; Romero, Gutiérrez; Angulo, Castro, Vega; Díaz Price. A pesar de tampoco contar con Marcel Ruiz ni Paulinho, el ‘Turco’ presenta un once altamente competitivo.