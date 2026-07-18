El partido que se juega en el Estadio Miami no se puede ver por televisión abierta, aunque sí existe una opción paga para observarlo.

Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado 18 de julio por el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. El encuentro comienza a partir de las 15:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Hard Rock de Miami.

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Este es el partido que ninguna selección quiere jugar, pero tienen que hacerlo. Francia perdió por 2-0 con España en la semifinal, mientras que Inglaterra cayó derrotada por 2-1 ante Argentina y es por eso que se encuentran para definir al tercer y cuarto lugar de la Copa del Mundo.

Con respecto al juego de este sábado, el choque entre los franceses e ingleses no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Francia e Inglaterra únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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Dónde ver Francia e Inglaterra por país

México : ViX Premium

: ViX Premium Argentina: Disney+ Premium, DSports, Flow y Paramount+.

Disney+ Premium, DSports, Flow y Paramount+. Sudamérica: DSports y Paramount+.

DSports y Paramount+. Brasil: Disney+ Premium Brasil y CazéTV.

Disney+ Premium Brasil y CazéTV. España: DAZN, TVE La 1 y Movistar+

DAZN, TVE La 1 y Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En síntesis