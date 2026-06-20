¿Por qué no juega Takefusa Kubo el Túnez vs Japón?

Esta es la razón por la que el futbolista japonés no jugaría el partido de esta noche.

Este sábado toca el segundo partido de Túnez y Japón en el Mundial, sin embargo, la escuadra nipona se está jugando mucho en este encuentro y lamentablemente no podrá contar en este duelo con uno de sus jugadores más importantes en la alineación, Takefusa Kubo, por lo que se vienen modificaciones por parte del entrenador Hajime Moriyasu.

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Takefusa Kubo no jugará el Túnez vs Japón

El futbolista de la Real Sociedad se pierde este duelo importante e incluso quedaría fuera del Mundial si no clasifican a los dieciseisavos. Y es que en su primer encuentro ante Países Bajos, el futbolista salió al minuto 75 luego de un choque con el neerlandés Denzel Dumfries, por lo que para este enfrentamiento queda fuera.

Este golpe le generó un esguince en la rodilla izquierda, por lo que mínimo estaría fuera de entre 2 a 4 semanas. Es por esta razón que no jugará ante Túnez y es que aunque él mencionó en una entrevista con DAZN que no tenían razón para preocuparse, la realidad es que después una imagen llamó la atención tras la lesión.

Y es que al término del encuentro salió del estadio en una silla de ruedas, por lo que no pudo abandonar por su propio pie. De manera oficial no confirmaron lo que en realidad pasó con él, pero es lo que se pudo saber y la razón que lo haría estar ausente el día de hoy perdiéndose uno de los partidos importantes para la Selección de Japón.

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Medio en Estados Unidos confirmaron que el futbolista se quedaría concentrado en Nashville y no estaría listo para este encuentro en el Estadio Monterrey en México. Ahora se tendrán que hacer varias modificaciones para que el equipo que estará estrenando director técnico no pueda dejarlos en una situación crítica en el Grupo F.

En síntesis