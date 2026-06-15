Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria en UFC Casa Blanca

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Pocos esperaban un desenlace de este estilo. Justin Gaethje sorprendió a propios y extraños y terminó derrotando a Ilia Topuria por nocaut técnico en la velada de UFC Casa Blanca. El estadounidense se proclamó como nuevo campeón del peso ligero y dejó el ranking de las 155 libras al rojo vivo.

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Este duelo enfrentaba al campeón absoluto de la división, Topuria, y al monarca interino, Gaethje. Ahora, tras el combate de unificación que dejó al estadounidense como ganador, el Matador pasó a la fila y el nuevo rey de la división se quedó con el trono en soledad.

Olha o barulho do soco do Gaethje no Topuria



bizarro pic.twitter.com/qSWGLtwi4j — njdeprê – marlon (@njdmarlon) June 15, 2026

El top 3 de las 155 libras quedó conformado por el mencionado Topuria que deseará una revancha para intentar recuperar lo que era suyo, el armenio Arman Tsarukyan que aguarda su oportunidad y el interminable brasileño Charles Oliveira, quien se ilusiona con tener una posibilidad ante Gaethje en el futuro cercano.

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Por otro lado, Ciryl Gane protagonizó un impresionante nocaut ante Alex Pereira y se quedó con el título interino del peso pesado. Ahora, el francés quedó listo para tener la revancha más esperada de la división ante el campeón Tom Aspinall, quien quedó fuera de competencia en 2026 tras un piquete de ojos sufrido ante el francés a finales del año pasado.

Ranking completo del peso ligero de la UFC:

Justin Gaethje (campeón)

1. Ilia Topuria

2. Arman Tsarukyan

3. Charles Oliveira

4. Max Holloway

5. Benoit Saint Denis

6. Paddy Pimblett

7. Mateusz Gamrot

8. Dan Hooker

9. Mauricio Ruffy

10. Renato Moicano

11. Rafael Fiziev

12. Quillan Salkilld

13. Beneil Dariush

14. Michael Chandler

15. Tom Nolan

En síntesis

Justin Gaethje derrotó a Ilia Topuria por nocaut técnico en UFC Casa Blanca.

derrotó a Ilia Topuria por nocaut técnico en UFC Casa Blanca. Justin Gaethje se proclamó como el nuevo campeón absoluto de peso ligero.

se proclamó como el nuevo campeón absoluto de peso ligero. Ciryl Gane noqueó a Alex Pereira y ganó el título interino de peso pesado.