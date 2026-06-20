El estratega de los 'Samuráis Azules' se convirtió en un personaje mediático y te contamos su gran historia.

Japón como seleccionado ha ganado reconocimiento a nivel internacional, por su personalidad y su competitividad intachable a la hora de afrontar los partidos. Sin embargo, últimamente y sobre todo con la explosión de lo digital, fue su DT quien tomó el centro de la escena. Los fanáticos están enloquecidos con la peculiar figura del entrenador del elenco asiático.

Publicidad

El estratega principal de los ‘Samuráis Azules’ es Hajime Moriyasu, y si lo tienes muy visto es porque ya acumula mucho tiempo al frente de la Selección de Japón. Asumió el cargo en julio 2018, luego de la Copa del Mundo de ese año, y actualmente lleva ocho años al frente del equipo. Es el primer timonel en dirigir dos Mundiales seguidos en la historia del país.

Su carrera como entrenador comenzó en 2012, cuando tomó el mando del único club que dirigió hasta el momento: el Sanfrecce Hiroshima. Allí estuvo hasta 2017, cuando inició su trabajo en la Sub-23 de Japón, que desempeñó hasta tomar el rumbo de la Selección Mayor un año después. Desde entonces, está a cargo de la escuadra nacional, donde es querido por todos.

Hajime Moriyasu fue el director técnico de Japón en Qatar 2022, donde llevó al equipo hasta octavos de final, quedando eliminado por penales ante Croacia. El Mundial 2026 representa su segunda cita mundialista consecutiva y su objetivo personal es mejorar la performance de la edición anterior. Arrancó la campaña empatando con Países Bajos y ahora va por Túnez.

Publicidad

Moriyasu y su cuaderno en el Mundial pasado con Japón.

El DT de Japón y el misterio viral de su famoso cuaderno:

Durante el Mundial 2026, los aficionados de distintos países trajeron a nueva discusión un tópico que ya es tema de debate hace rato. Las redes sociales están que estallan con el cuaderno donde Moriyasu siempre está escribiendo algo. En la mayoría de las veces que la televisación enfoca al entrenador en los partidos, el estratega aparece con lapicera y papel mirando hacia abajo. Eso le ha construido en un personaje muy viral.

El misterio, entre risas, lo ha revelado el propio Hajime Moriyasu, que contó una verdad sencilla al respecto. En el transcurso de cada encuentro, apunta errores, movimientos, matices tácticos y detalles del partido que luego le comenta a los jugadores en el vestidor. Según el timonel mismo, lo escribe para no olvidarse de nada dado que no tiene buena memoria, y después poder estar encima de cada situación de juego.

Publicidad

Mientras que el técnico brindó una explicación razonable, los usuarios en las redes aprovecharon para bromear al estilo virtual. Muchos lo vincularon a Light Yagami, protagonista de la serie de manga “Death Note”. En esa historia, el personaje principal posee una libreta sobrenatural, en la cual al escribir un nombre allí esa persona muere. Los fanáticos comparan el momento en que el DT de Japón escribe con esa dibujo animado.

Los memes con Hajime Moriyasu, DT de Japón, durante el Mundial 2026:

Japón juega con ventaja este Mundial pic.twitter.com/xFDzvp1zBs — ShenronZ ® (@ShenronZ_) June 16, 2026

Publicidad

Hajime Moriyasu y su Death Note pic.twitter.com/pWL8kk9w4J — Geo D'Incau (@Yosh_G) June 14, 2026

Publicidad

Disculpa si te molesta, pero así funciona la libreta Hajime Moriyasu. SOBRADO DE AURA. pic.twitter.com/DOTe3gdW9v — Invictos (@InvictosSomos) June 14, 2026