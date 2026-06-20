Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

La emotiva reacción de los jugadores de Curazao con Eloy Room tras su récord histórico de atajadas ante Ecuador

Así corrieron los jugadores de Curazao con su portero Eloy Room tras el espectáculo que los mantiene en el Mundial.

La emotiva imagen de Eloy Room con sus compañeros de Curazao
© Francois Nel/Getty ImagesLa emotiva imagen de Eloy Room con sus compañeros de Curazao

Este sábado Curazao pudo quedar eliminado del Mundial si caía ante Ecuador, pero un sorprendente empate de 0-0 nos dejó no sólo un grupo bastante complicado para la clasificación a los dieciseisavos, sino que además puso en la mira a un héroe que no sólo hizo que su país permaneciera en la pelea, sino que los llevó a los libros de historia, su nombre, Eloy Room.

El guardameta de Curazao pasó a la historia luego de igualar a Tim Howard, arquero estadounidense, como el máximo atajador en una Copa del Mundo, con 15 salvadas, algo que hoy logró Room, quitándole toda oportunidad a los ecuatorianos de poder concretar una anotación y dejando aún con vida a su escuadra.

En el Grupo E, gracias a las actuaciones del arquero, el equipo logró sumar un punto, otro de los hitos de esta plantilla, quienes nunca habían sumado en una Copa del Mundo. De esta manera se mantienen en el cuarto sitio junto a Ecuador con un punto y con la esperanza de llegar hasta el segundo o ser de los terceros lugares y seguir peleando.

La emotiva imagen con Eloy Room

Es por ello que cuando pitó el árbitro el final del partido, el arquero se tiró al césped por su gran actuación, y cuando estaba arrodillado, todos sus compañeros fueron hacia él para celebrar lo que habían logrado gracias a las atajadas de Room en el encuentro. Fue así que se convirtió en el héroe de toda una nación.

Esto además le permitió ser el MVP (mejor jugador del partido) y comenzar a sumar miles de seguidores en su cuenta de Instagram, ya que empezó el duelo con 96 mil followers y hasta el momento ha llegado a los 701 mil. De esta manera tendrá la presión a tope en su último partido ante Costa de Marfil, aunque se ve respaldado por su equipo.

Ver también

¿Cuántos seguidores sumó Eloy Room, portero de Curazao, en sus redes sociales tras su actuación ante Ecuador por el Mundial 2026?

En síntesis

  • El arquero Eloy Room logró 15 atajadas y fue elegido MVP en el partido de Curazao.
  • Curazao y Ecuador empataron 0-0 este sábado en la fase de grupos del Mundial.
  • El portero Eloy Room igualó el récord histórico de 15 salvadas de Tim Howard.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones