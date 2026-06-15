Desfigurado: así quedó el rostro de Ilia Topuria tras perder su pelea vs. Justin Gaethje en UFC Casa Blanca

El Matador sufrió la peor pelea de su vida y su físico lo dejó en evidencia de manera ineludible.

El mundo de las artes marciales mixtas quedó completamente en shock tras el cierre de la histórica velada especial de la UFC en la Casa Blanca de este domingo 14 de junio. El enfrentamiento estelar de la noche dejó una serie de imágenes impactantes que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales, ya que nunca antes se había visto a Ilia Topuria con semejante nivel de castigo en el cuerpo y en la cara.

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La victoria de la noche quedó en manos de Justin Gaethje por nocaut técnico en una batalla brutal por el título absoluto del peso ligero. El combate no llegó a completar los cinco asaltos reglamentarios debido a que el rincón de Topuria decidió parar la pelea justo antes del inicio del último round, una determinación acertada de sus entrenadores ante el tremendo daño físico que presentaba el hispano-georgiano.

El impresionante castigo que recibió Ilia Topuria vs. Justin Gaethje

La fotografía posterior al combate habla por sí sola y refleja a la perfección la violencia del castigo que sufrió el ahora exmonarca de las 155 libras. El rostro de Topuria terminó totalmente cubierto de sangre, con cortes profundos en el tabique nasal y en las cejas, además de una severa inflamación que le cerró casi por completo el ojo izquierdo por la enorme cantidad de golpes recibidos.

Así terminó el rostro de Ilia Topuria en UFC Casa Blanca. (INSTAGRAM PRIMER ASALTO)

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Además de los cortes, el pecho y los hombros del peleador terminaron completamente salpicados de sangre y con moretones visibles producto del intenso intercambio en la corta distancia. La imagen impactó a los aficionados, quienes estaban acostumbrados a ver al Matador salir prácticamente ileso y con el rostro limpio de cada una de sus anteriores presentaciones en el octágono.

El resultado de esta pelea obliga a una reestructuración completa en los planes de la división de los ligeros dentro de la compañía. Mientras Gaethje celebra el título, Topuria deberá encarar un largo período de recuperación médica para sanar las heridas de una derrota que marcará un antes y un después en su carrera profesional.

En síntesis

Justin Gaethje derrotó a Ilia Topuria por nocaut técnico este domingo 14 de junio.

derrotó a por nocaut técnico este domingo 14 de junio. Los entrenadores de Ilia Topuria detuvieron la pelea antes del quinto asalto .

detuvieron la pelea antes del . El peleador Justin Gaethje se coronó como el nuevo campeón absoluto del peso ligero.