¿Ecuador quedó eliminado del Mundial 2026 tras empatar ante Curazao?

El panorama de la Tri en el certamen internacional en Norteamérica tras empatar sin anotaciones ante la Blue Wave.

En el marco de la Jornada 2 del Grupo E del Mundial 2026, Ecuador y Curazao empataron 0-0 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en Estados Unidos. Tras debutar ambos con derrota, los dos equipos sumaron su primera unidad en este segundo cotejo.

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Sin embargo, el panorama es complicado para ambos. Ecuador no está eliminado, y Curazao tampoco. Pero en el caso de la Tri, quedó en un complejo panorama impensado en la previa en lo que respecta quedar eliminado en la Fase de Grupos del torneo. Mientras estos dos conjuntos tienen apenas una unidad, Alemania lidera con 6 puntos y escolta es Costa de Marfil con 3.

It ends level at Kansas City Stadium 🤝#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026

Para evitar caer en esta instancia, está obligado a ganarle a los Teutones en la Jornada 3, cuanto mejor sea la diferencia de goles, mucho mejor. Podría quedar segundo si vence a los teutones y los caribeños le ganan a los Elefantes Blancos, algo que parece poco probable.

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En ese escenario, el equipo comandado por Sebastián Beccacece podría aspirar, venciendo a los europeos, a un tercer puesto entendiendo que los africanos tienen las de ganar. Pero incluso, con 4 unidades, el panorama es complejo proque allí deberá competir con los otros terceros para quedar entre los 8 mejores con 12 equipos.

Las posiciones del Grupo E del Mundial 2026

En síntesis

Ecuador y Curazao : empataron 0-0 por la Jornada 2 del Grupo E.

: empataron 0-0 por la Jornada 2 del Grupo E. Sebastián Beccacece : su equipo sumó su primer punto y no está eliminado.

: su equipo sumó su primer punto y no está eliminado. Alemania: será el rival a vencer en la Jornada 3 para no quedar eliminado.