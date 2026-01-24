Quién pelea HOY sábado 24 de enero de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

El octágono de UFC vuelve a abrir sus puertas y lo hará por primera vez en 2026. Este sábado 24 de enero, los amantes de las artes marciales mixtas podrán disfrutar de sus luchadores favoritos en la jaula más peligrosa del planeta, ya que se imaginan peleas de alto voltaje y más que emocionantes.

Con el duelo entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett como el más destacado de la jornada, no se espera menos de lo que pueda suceder anteriormente. El estadounidense y el británico se enfrentarán en el peso ligero con el objetivo de conquistar el cinturón interino de las 155 libras, para luego quedar listos para un posible duelo ante Ilia Topuria.

Además, Latinoamérica estará más que atenta a la presentación de Waldo Cortés-Acosta. El dominicano se medirá ante Derrick Lewis en el peso pesado con la misión de seguir demostrando que obtener una oportunidad titular es un destino inevitable. Por supuesto que será parte del Main Card en el que aparecerán nombres del calibre de Sean O’Malley, Jean Silva y Rose Namajunas.

La cartelera que podrá ser seguida mediante Paramount+, tiene horario de inicio estipulado para las 15:00hs del Centro de México, 16:00hs en Bogotá y 18:00hs de Buenos Aires.

Las peleas más destacadas del sábado 24 de enero en UFC:

Michael Johnson vs. Alexander Hernandez | Peso ligero

– Horario: 15:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: Paramount+

Josh Hokit vs. Denzel Freeman | Peso pesado

– Horario: a continuación de Michael Johnson vs. Alexander Hernandez

– Transmisión: Paramount+

Adam Fugitt vs. Ty Miller | Peso wélter

– Horario: a continuación de Josh Hokit vs. Denzel Freeman

– Transmisión: Paramount+

Alex Perez vs. Charles Johnson | Peso mosca

– Horario: a continuación de Adam Fugitt vs. Ty Miller

– Transmisión: Paramount+

Nikita Krylov vs. Modestas Bukauskas | Peso semipesado

– Horario: a continuación de Alex Perez vs. Charles Johnson

– Transmisión: Paramount+

Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev | Peso mediano

– Horario: a continuación de Nikita Krylov vs. Modestas Bukauskas

– Transmisión: Paramount+

Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo | Peso gallo

– Horario: a continuación de Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev

– Transmisión: Paramount+

Arnold Allen vs. Jean Silva | Peso pluma

– Horario: a continuación de Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo

– Transmisión: Paramount+

Natalia Silva vs. Rose Namajunas | Peso mosca femenino

– Horario: a continuación de Arnold Allen vs. Jean Silva

– Transmisión: Paramount+

Waldo Cortés-Acosta vs. Derrick Lewis | Peso pesado

– Horario: a continuación de Natalia Silva vs. Rose Namajunas

– Transmisión: Paramount+

Sean O'Malley vs. Song Yadong | Peso gallo

– Horario: a continuación de Waldo Cortés-Acosta vs. Derrick Lewis

– Transmisión: Paramount+

Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett | Peso ligero

– Horario: a continuación de Sean O’Malley vs. Song Yadong

– Transmisión: Paramount+

En síntesis

Justin Gaethje y Paddy Pimblett disputan el título interino ligero este sábado 24 de enero .

y disputan el título interino ligero este . La cartelera inicia a las 15:00hs CDMX con transmisión exclusiva a través de Paramount+ .

con transmisión exclusiva a través de . El dominicano Waldo Cortés-Acosta enfrenta a Derrick Lewis en un duelo de peso pesado.

