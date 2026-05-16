Sigue las peleas de Ronda Rousey vs. Gina Carano y Nate Diaz vs. Mike Perry HOY EN VIVO: ahora vía Youtube

Repasa las acciones más destacadas del espectáculo de leyendas en Los Angeles.

Desde ahora, se viene una gran cobertura con todo los detalles de una de las carteleras más esperadas y aquí no te perderás de nada.

Revisa, una por una, las mejores contiendas de la jornada.

Toda la acción del día podrá ser seguida mediante Youtube con las peleas preliminares y por Netflix con las contiendas estelares de la jornada.

Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en el Intuit Dome de Los Angeles , en Estados Unidos.

Las contiendas preliminares ya están en marcha en California. No te pierdas ningún detalle.

Redactor en Futbol Sites dedicado a la cobertura del boxeo y todo su entorno. Lleva más de dos años siguiendo peleas, eventos y competiciones, con una mirada enfocada tanto en la noticia como en el análisis del contexto.