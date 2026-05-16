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Sigue las peleas de Ronda Rousey vs. Gina Carano y Nate Diaz vs. Mike Perry HOY EN VIVO: ahora vía Youtube
Repasa las acciones más destacadas del espectáculo de leyendas en Los Angeles.
Comienzan las peleas
Las contiendas preliminares ya están en marcha en California. No te pierdas ningún detalle.
¿Dónde es la pelea de Ronda Rousey vs. Gina Carano?
Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en el Intuit Dome de Los Angeles, en Estados Unidos.
¿Dónde ver la cartelera completa?
Toda la acción del día podrá ser seguida mediante Youtube con las peleas preliminares y por Netflix con las contiendas estelares de la jornada.
La cartelera completa de la velada
Revisa, una por una, las mejores contiendas de la jornada.
- Chris Avila vs. Brandon Jenkins | Peso pactado
- Aline Pereira vs. Jade Masson-Wong | Peso pactado
- David Mgoyan vs. Albert Morales | Peso pluma
- Jason Jackson vs. Jefferson Creighton | Peso wélter
- Namo Fazil vs. Jake Babian | Peso wélter
- Junior dos Santos vs. Robelis Despaigne | Peso pesado
- Salahdine Parnasse vs. Kenny Cross | Peso ligero
- Francis Ngannou vs. Philipe Lins | Peso pesado
- Nate Díaz vs. Mike Perry | Peso wélter
- Ronda Rousey vs. Gina Carano | Peso pluma
Sean bienvenidos a la velada de Ronda Rousey vs. Gina Carano
Desde ahora, se viene una gran cobertura con todo los detalles de una de las carteleras más esperadas y aquí no te perderás de nada.
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