Las primeras palabras de Orbelín Pineda con Rayados

Orbelín Pineda ya llegó a Monterrey para integrarse como uno de los refuerzos de Matías Almeyda.

Luego de su participación en el Mundial con México, Orbelín Pineda era uno de los refuerzos que sí o sí quería Matías Almeyda para el conjunto de Rayados y es que su buen desempeño en el AEK de Atenas cuando él lo dirigió, tuvo resultados exitosos.

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Ante ello, el conjunto europeo quería que el mexicano renovara, pero la escuadra de la Sultana del Norte hizo un esfuerzo abismal por cumplirle la petición a Almeyda y ahora dejó ese pasado en el Viejo Continente para reencontrarse con el “Pelado”.

Orbelín Pineda contento de llegar a Monterrey

De esta manera, arribó a Monterrey, donde ya dio sus primera palabras en el aeropuerto, dejando ver que está muy contento de estar de nueva cuenta en un equipo con Matías, quien se puede decir que impulsó su carrera estando en Europa.

“Tengo muchos años que lo conozco, es una persona que quiero siempre más y mis palabras él las sabe, lo que se le aprecia y se le quiere y venimos a un equipo con ganas de trascender”, mencionó a su llegada, dando muestra de que hará lo mejor posible en el equipo.

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De igual manera sorprendió a la afición con el entusiasmo que tiene de arribar a esta plantilla y dejó con muchas esperanzas al equipo que de nueva cuenta quiere figurar en la Liga MX: “Emocionado con los retos, también el esfuerzo que hace Monterrey. Se viene con una gran ilusión”.

En síntesis