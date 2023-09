El clasificado número uno de la división de las 135 libras en ONE Championship, el tailandés Superlek Kiatmoo9; quién es conocido como 'The Kicking Machine' y tiene 27 años de edad; logró vencer al campeón de Muay Thai en la división de peso mosca de ONE Championship, el también tailandés Rodtang Jitmuangnon; quién es conocido como 'The Iron Man' o 'The Tank' y tiene 26 años de edad; luego de obtener una victoria por decisión unánime en el combate que fue el choque estelar de la cartelera ONE Friday Fights 34, la cual se llevó a cabo en el mítico Lumpinee Boxing Stadium de Bangkok en Tailandia.

Un intenso y emocionante primer asalto donde, cómo era de esperarse, Superlek trató de establecer su potente patada como principal arma de ataque, mientras que Rodtang logró cortar a su rival en la cabeza a base de certeros codazos que hicieron que el réferi detuviera la pelea para que el médico revisara al retador al título, pero que afortunadamente, el combate continuó con la misma dinámica durante los tres minutos de duración.

Para el segundo asalto la estrategia de Superlek cambió, trataba de mantener la distancia y contraatacar, consiguió un knockdown en un asalto que, si se quiere, resultó ser increíblemente incluso más emocionante e intenso que el primero. En el tercer asalto la estrategia fue la misma para Superlek, pero ésta vez no conseguiría ningún knockdown, el desarrollo del asalto fue intenso con ambos peleadores lanzando continuas combinaciones en un muy espectacular combate de muay thai.

Resultados ONE Friday Fights 34 desde Bangkok

Superlek Kiatmoo9 venció a Rodtang Jitmuangnon por decisión unánime

Seksan Or Kwanmuang venció a Amir Naseri por decisión unánime

Muangthai PK Saenchai venció a Yodlekpet Or Atchariya por decisión unánime

Kulabdam Sor Jor Piek Uthai venció a Tyson Harrison por TKO (parada del árbitro). 1er asalto, 3:00

Prajanchai PK Saenchai venció a Akram Hamidi por decisión unánime.

Miguel Trindade venció a Sibmuen Sitchefboontham por KO (puñetazos). 1er asalto, 2:14

Suakim Sor Jor Thongprajin venció a Saman Ashouri por KO (codo y puñetazos). Round 1, 2:15

Songchainoi Kiatsongrit venció a Jomhod Auto MuayThai por KO (puñetazos). Segundo asalto, 0:56

Wei Ziqin venció a Petchartchai Fight Geek Muaythai por decisión unánime.

Shinechagtga Zoltsetseg venció a Chen Rui por decisión dividida

Lito Adiwang venció a Adrian Mattheis por TKO (puñetazos). Round 1, 0:23