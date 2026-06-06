UFC Casa Blanca: cuándo es y cuáles son las peleas

Una de las veladas más esperadas de todos los tiempos está a un par de días de llevarse a cabo.

Falta cada vez menos para el tan esperado domingo 14 de junio en el que se celebrará UFC Casa Blanca, una de las carteleras más esperadas en la historia del deporte. En Washington, se celebrarán los 250 años de independencia norteamericana con una cartelera plagada de estrellas que se desarrollará en cuestión de días.

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Topuria regresará a la acción luego de dejar vacante el cinturón del peso ligero. El próximo fin de semana en The White House, el Matador se medirá con Justin Gaethje, reciente campeón interino de las 155 libras luego de vencer a Paddy Pimblett en enero. Sin embargo, esto no será todo y el show buscará deslumbrar al mundo de principio.

En el duelo coestelar del día se presentarán Alex Pereira y Ciryl Gane en una contienda que tendrá en juego el título interino del peso completo. El Poatán buscará dominar una nueva categoría luego de transformarse en el dueño de los semicompletos, por lo que tiene el gran objetivo de ser el primer luchador en la historia en reinar en tres pesos diferentes.

El horario previsto para la acción que podrá ser seguida mediante Paramount+ de manera exclusiva, está pautado para las 16:00hs del Centro de México, 17:00hs en Bogotá y 19:00hs de Buenos Aires. Por otro lado, aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial y única EN VIVO para que no te pierdas ningún detalle de lo que sucederá en el octágono montado en la emblemática sede mundial.

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Cartelera confirmada de UFC en la Casa Blanca

Diego Lopes vs. Steve García | Peso pluma

| Peso pluma Bo Nickal vs. Kyle Daukaus | Peso mediano

| Peso mediano Josh Hokit vs. Derrick Lewis | Peso pesado

| Peso pesado Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler | Peso ligero

| Peso ligero Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi | Peso gallo

| Peso gallo Alex Pereira vs. Ciryl Gane | Peso semipesado

| Peso semipesado Ilia Topuria vs. Justin Gaethje | Peso ligero

En síntesis